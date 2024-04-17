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Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

Akaryakıt fiyatlarının dalgalanması gerek döviz kurundan, gerek petrol fiyatlarından gerekse de üretim maliyetlerinde sebepli olarak sürekli olarak taşıma sektörü artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 13:33
Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

Ülke genelinde fahiş fiyat artışları ile alakalı açıklamalar gün gün yapılmaya devam ediyor. Özellikle de son 2 senedir artan enflasyon oranı vatandaşın cebindekini dışarı saçmasına mahal verirken, hükümet tarafından alınan önlemlerin ne zaman olumlu sonuçlar doğurabileceği de merakla bekleniyor. Hayat pahalılığı 7'den 70'e her bireyi etkiliyor. Türkiye'de enflasyondaki artış, pek çok ürün ve hizmete zam gelmesine neden olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarının dalgalanması gerek döviz kurundan, gerek petrol fiyatlarından gerekse de üretim maliyetlerinde sebepli olarak sürekli olarak artış gösteriyor. Bu artışlar ise ulaşım konusunda büyük zorluklar yaratıyor. Bu zorluğun bir örneği de toplu taşımalara yapılan zamlar olarak karşımıza çıkıyor.

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En son taksi- otobüs- metro- metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına yapılan zamlar ile birlikte şehirler arası dolmuş fiyatlarında artışlar devam ediyor. Son olarak özelliklede öğrenci kesimi yakından ilgilendiren gelişmelerde Kırıkkale- Ankara dolmuşlarına yapılan zam, vatandaşı çileden çıkaracağa benziyor. Bu kapsamda, Ankara - Kırıkkale dolmuş ücretlerine peş peşe 4. zam açıklandı. Son zamla birlikte dolmuş ücreti 65 TL'den 140 TL'ye yükseltildi.

Bu zamlar, özellikle de Kırıkkale Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri ve velileri oldukça zor durumda bırakıyor. Bu hattı kullanan öğrenci hergün 280 TL yol parası ödemekte iken aya vurulduğunda binlerce lira ekstradan yol parası harcandığı hesaplandı. Peş peşe gelen zamlar, vatandaşlar arasında büyük tepkilere neden olurken, öğrencilerin eğitim masraflarını önemli ölçüde artıran bu ücret, aile bütçelerini zorluyor.

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Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

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