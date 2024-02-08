Üniversiteliler sevinçten havaya uçacak! Bu şartı taşıyanlara 2000 TL aylık destek!

Üniversite öğrencilerine maddi destek imkanı sunuldu. Öğrencilere ne kadar maddi destek imkanı sunuldu? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Üniversiteliler sevinçten havaya uçacak! Bu şartı taşıyanlara 2000 TL aylık destek!
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Üniversite öğrencilerine 2000 TL ödeme sağlanacak. Üniversite öğrencileri bu imkandan nasıl yararlanabilir? Tüm detaylar haberimizde.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MADDİ DESTEK!

Üniversite öğrencilerine maddi destek imkanı sağlandı. 2000 TL ödeme yapılacak. Bu destek öğrencilerin yüzünü güldürdü.öğrenci

Belediyeler, üniversite öğrencilerine destek çalışmaları yürütmektedir. Ocak ayı duyuruları ile ödeme planları yapılmış bulunmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu 2024 burs ödemelerine zam yaptı. Enflasyon artışıyla birlikte zamlı fiyat açıklandı. Şubat ayı itibari ile burslar zamlı olarak hesaplara yatırılacaktır.

Lisans öğrencilerinin bursu 1250 TL'den 2000 TL'ye çıkmış bulunmaktadır.

Yüksek lisans öğrencileri için burs 2500 TL iken 4000 TL olmuştur.

Doktora öğrenci ödemeleri 3750 TL'den 6000 TL'ye çıkarılmıştır.

Ekonomik problemler karşısında destekler artmaya başlamıştır. Yeni burs ödemeleri ile eğitim süreçlerine destek sağlanmaktadır.

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