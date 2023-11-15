Ünlü bankada hesap açtıran indirimi kapacak! Tamı tamına 2500 TL verilecek, 2 yıl ücretsiz!

Finans sektörünün öncü kurumlarından Akbank, müşterilerine sağladığı avantajlarla bir kez daha dikkat çekiyor. Bugün duyurulan dev indirim kampanyası ile Akbank, Axess kredi kartı başvurusu yapan müşterilere büyük fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında, Axess'e ilk kez başvuran ve kartları 30 Kasım 2023'e kadar onaylanan müşteriler, market ve akaryakıt sektörlerinde gerçekleştirecekleri her 2 bin 500 TL ve üzeri harcamada 250 TL'ye varan indirim kazanacaklar. Üstelik, kampanyaya katılan müşteriler ilk yıl kart ücreti ödemeyecekler.

Kampanya detaylarına göre, 01 Kasım 2023 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında Axess asıl kredi kartı başvurusu yapan ve 30 Kasım 2023'e kadar kartları onaylanan Akbank müşterileri kampanyadan yararlanabilecekler. Başvurusu onaylanan müşteriler, 30 Kasım 2023'e kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS ile kampanyaya başvurabilecekler. Bu süre zarfında market ve akaryakıt sektörlerinde yapacakları her 2 bin 500 TL ve üzeri harcamada 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye kadar indirim kazanma şansına sahip olacaklar.





Kampanyaya katılım için müşterilere iki farklı seçenek sunuluyor. Juzdan üzerinden kampanyaya katılmak isteyenler, harcamadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları gerekiyor. SMS ile katılım sağlamak isteyen müşteriler ise ilk harcamadan önce "KAZAN" yazıp 4566'ya SMS göndererek kayıt olabilecekler. Kayıt onaylandıktan sonra kampanyadan otomatik olarak faydalanabilecekler.

Ancak kampanya bazı harcama kategorilerini kapsamıyor. Kuyum, sigorta, bireysel emeklilik (BES), vergi harcamaları ve nakit/nakde yönelik işlemler kampanya kapsamı dışında tutuluyor. Ayrıca, kampanya sadece aynı gün içinde, aynı iş yerinden yapılan ilk 2.500 TL'lik harcamalar için geçerli olacak. Free, ticari kartlar, ek kartlar, öğrenci kartları ve sanal kart başvuruları kampanya kapsamı dışında tutuluyor; kampanya bireysel bazda gerçekleştirilecek.

Akbanklılar, kampanya süresince toplam 2.500 TL'ye varan indirimin yanı sıra, üye iş yerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanma şansına sahip olacaklar. Kazanılan indirim, işlem gerçekleştirildiğinde otomatik olarak kartlara yüklenecek.

Bu dev indirim kampanyasıyla Akbank, müşterilerine geniş avantajlar sunarak finansal alanda çığır açmaya devam ediyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiler Akbank'ın resmi internet sitesinde ve şubelerinde bulunabilir. Akbank'ın 12 Kasım 2023'te duyurduğu dev indirim kampanyası, Axess kredi kartı başvurusu yapan müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023'e kadar onaylanan kart sahipleri, market ve akaryakıt harcamalarında her 2 bin 500 TL üzeri alışverişte 250 TL'ye kadar indirim kazanacaklar. İlk yıl kart ücreti ödemeyen müşteriler, kampanyaya Juzdan, Akbank Mobil veya SMS ile başvurabilecekler. Detaylar için Akbank'ın resmi internet sitesi incelenebilir.