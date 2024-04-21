Ünlü ekonomist acı tabloyu açıkladı! O kişilerin parası buhar olacak!

Giderek artan enflasyon sebebi vatandaşı derinden etkilemekle beraber de maaşların erimesini sağlamaktadır. Hal böyle olunca insanlar tarafından yeni para bulma yolları araştırılmaktadır. Özellikle asgari ücrete ve emeklilere yapılan zamlar vatandaş tarafından merak içerisinde araştırılmaktadır. Her yıl iki defa yapılan zam bu yıl tek sefer yapılacağından dolayı Temmuz ayında zam olup olmayacağı araştırılmaktadır. Konuyla ilgili araştırmalar arama motorları üzerinden yapılmaya başlandı. İşte, detaylar...

Bildiğiniz gibi emeklilerin ve asgari ücretlilerin maaşına Ocak ayında %49 zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlenmişti. Fakat her ne kadar maaş o kadar olsa da açlık sınırının 16 bin TL olmasının ardından maaşlar bu sınırın altında kaldı. Hal böyle olunca vatandaş tarafından zam talep edildi.

Emekli ve Asgari Ücretlinin Parası Bitti!

Bildiğiniz gibi enflasyon oranlarının giderek artması sebebiyle vatandaşlar emekli ve asgari ücretlinin maaşına yeniden zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. 6 Aylık enflasyon oranına göre zam yapılması düşünülürken vatandaş tarafından Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaktadır. Konuyla ilgili ünlü ekonomist tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada;





Aşağı yukarı 26 milyon ile 27 milyon insan düşük ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Bu şekilde devam ederse ilerleyen Temmuz ve Ağustos ayında asgari ücretli ve emeklilerden 18 puan düşüş yapılacak denildi.