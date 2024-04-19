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Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor

Emeklinin ihtiyacına uygun ve maaşı oranında kolay geri ödeme imkanına sahip kredi kampanyaları, hayat kurtarıcı olabiliyor

Yayın Tarihi: 19.04.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:33
Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor

Emekli maaşlarına seyyanen zam beklentilerinin kabul edilmediği şu günlerde özellikle de en düşük emekli maaşı alan birey, sosyal destek almaya hak sahibi olacak konumda yer alıyor. Emekliye zam yapamasa da bir çok destek programı hazırlayan hükümet, Temmuz zammı ile alakalı da ay ay yeni bilgilendirmeleri sunuyor. Emekli maaş zammı Temmuz ayında uygulanacak iken, nakit ihtiyacı oluşan emekli, kendisine sunulan emekli kredi paketlerini yakından takip ediyor. Emeklinin ihtiyacına uygun ve maaşı oranında kolay geri ödeme imkanına sahip kredi kampanyaları, hayat kurtarıcı olabiliyor. Bir çoK emekliye özel olarak başlattıkları kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekip, çoğu zaman tercih edilebiliyor.

Vakıfbank'ta emekli bankası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Emekli bireye sağladığı bir çok avantaj ile birlikte kredi kampanyası açıklaması yapan banka, cezbedici faiz oranlarını ve tutar ile vade konusunda da avantajı bir arada sunuyor.

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VAKIFBANK EMEKLİ KREDİSİ

Son olarak sunulan kredi imkânında Vakıfbank ATM kartı ile maaş alan emekliye özel olarak 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacağını belirtilmiş bulunuyor. Vakıfbank tarafından başlatılan bu özel kredi kampanyası, emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan emekliye sunulurken 36 aya kadar vade seçenekleri ile birlikte düşük faiz imkanı dikkat çekiyor. Net bir kredi faiz oranı açıklanmasa da emeklinin kredi notuna ve gelir durumuna göre değişkenlik gösteren bu oranlar, diğer bankaların kat ve kat altında seyrediyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

EMekli maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekli, artı olarak emekli promosyonu ödemesi alabiliyor. Seçim öncesinde CUmhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile emekli promosyonları 8 bin lira ila 12 bin liraya yükseltilirken, Vakıfbank emekli promosyonu da yanı tutarlarda maaş aralığına göre ödeniyor. 

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En yakın Vakıfbank şubesi üzerinden ya da mobil uygulama ile internet bankacılığı aracılığı ile Hızlı ve kolay başvuru imkanı sağlanılan kredide, emekli müşterilere özel sunulan düşük faiz oranları Kredi yükünün hafiflemesini sağlıyor. Öte yandan 36 aya kadar varan uzun vade seçenekleri, emekli bütçesine uygun ödeme planı oluşturabilmesine imkan sağlıyor.

VakıfBank emekli müşterilerinin Hayat koşullarını kolaylaştırmak ve borçlarını kapatmak adına sunmuş olduğu bu kredi kampanyası ile üst sıralarda yer alıyor. Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklinin acil nakit ihtiyacının olması durumunda bu kredi kampanyası anında hesaplara aktarılıyor

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