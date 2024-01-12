Vakıfbank ihtiyaç kredisinde limiti arttırdı, masrafı ortadan kaldırdı

Yeni yıl zamları vatandaşın yeni desteğe olan ihtiyacını arttırmaya başladı. Zamlı maaşlarını henüz almadan zamlı ürün ve hizmetler karşılaşan vatandaşın cebi boşalmaya başlarken, vatandaş artan ihtiyaçlar karşısında banka kredi kampanyaların ayöneldi. Bankalar da hal bu iken kredi kampanyaları ile vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermeye çaışmakta.

Vakıfbank tarafından başlatılan kredi kampanyası kapsamında masrafların sıfırlandığı belirtildi. Vakıfbank yeni yılın ilk kampanyasını geçtiğimiz hafta patlattı. Başlatılan kampanya kapsamında belirlenen şartları sağlayan müşteriye özel ödenecek krediden masraf alınmayacağı belirtildi.





VAKIFBANK MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Masrafsız kredi mi olur sloganı ile yola çıkan Vakıfbank, hem düşük faiz hem de sıfır kesintili kampanyasını açıkladı. Bankanın mobil uygulamasının yaygınlaşması ve dijitalliğe geçişin temellerinin atılması adına başlattığı kampanya, mobil üzerinden başvurusunu tamamlayanlara kolaylık sağlarken, en yakın şubeye giderek de işlemler tamamlanabiliyor.

100,000 TL'YE KADAR ÖDENECEK

Vakıfbank kampanyaları arasında yer alan masrafsız ihtiyaç kredisi ödemesi 100.000 TL'ye kadar sağlanabilirken, bu kapsamda geri ödemesi için 3 ay erteleme talebi de sunulabiliyor. Masrafsız olarak sunulan kredi kampanyasında erteleme fırsatına ek olarak geri ödeme seçeneklerinde kendinizin belirleyeceği şekilde aylık, 2 aylık, 3 aylık gibi periyot ödeme onayı da mevcut. Banka tarafından sunulan masrafsız kredi faiz oranları kişiye özel olarak belirleniyor. Mobil uygulama üzerinde Masrafsız İhtiyaç Kredisi Başvurusu yazarak ilgili alana yönelerek size özel faiz oranını öğrenebilir, en yakın şubeye giderek de işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.