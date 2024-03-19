Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu

Vakıfbank, Vakıfbank kartı kullanan vatandaşlar için ekonomik anlamda diğer kredilerden çok daha fazla avantaj sağlayan bir kredi duyurdu. Vakıfbank'ın başlatmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasının içeriğinde 78 bin TL'ye kadar limit veriyor. İşte bu avantajlı krediden yararlanabilmek için takip edilmesi gereken yol;

Bankanın 78 bin TL'ye kadar limit sunduğu ve 24 aya kadar vade sağladığı kredi kampanyası için önce yapmanız gereken tek şey başvuru sağlamak. Başvuru için kullanmakta olduğunuz Vakıfbank Kartı ile işlem yapmanız durumunda daha seri ve daha kolay ilerleme sağlayacaksınız.

Başvuru formunu detaylı ve doğru bilgiler ile doldurduktan sonra, Vakıfbank'ın istemiş olduğu evrakları hazır duruma getirdikten sonra herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek ya da resmi internet sitesinden evraklarınız yüklemeniz gerekmektedir. Evraklar inceleme altına alındıktan sonra başvurunuz ile ilgili değerlendirme sonucu tarafınıza bildirilecektir.

Vakıfbank'ın sunmuş olduğu bu avantajlı kredi'den yararlanabilmek için belli başlı şartları yerine getirip tamamlamak gerekiyor. Düşük faizli avantajlı krediden faydalanabilmek için önce kredi puanı ve mevcutta olan geliriniz önemli bir yer tutuyor. Devamlı geliri olmayan ve ödemede zorluk çekecek olan bireyler de bu paketten yararlanamıyor. Bu şansı kaçırmamak adına en yakın Vakıfbank şubesine giderek ya da internet sitesi üzerinden başvuru yapmayı unutmayın!