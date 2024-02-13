Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber gelirken Vakıfbank müşterileri için fırsatı açıkladı. 40 bin TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi verilirken son 4 gün içerisinde başvuru yapılması için harekete geçildi. İşte kredi detayları...
VAKIFBANK BAŞVURU ŞARTLARI
-Vakıfbank müşterisi olmak
-Son 4 gün içerisinde başvuru yapılması
-Kimlik ve gelir belgesinizi hazırlamak
-Kredi notunun uygun olması
KREDİ ÖZELLİKLERİ
Tutar: 40.000 TL'ye kadar
Faiz oranı: Düşük faizli
Ödeme süresi: Esnek ödeme koşulları
BAŞVURU DETAYLARI
Vakıfbank şubelerine giriş yapılarak kimlik ve gelir belgeniz ile en yakın şubeler üzerinden başvuru tamamlanır. İnternet bankacılığı üzerinden yapılacak işlemler tamamlanırken mobil uygulamadan da hızlı ve kolayca başvuru yapılır. Özel fırsattan yararlanmak için son 4 gün içerisinde Vakıfbank başvurusu yapılır. Finansal destek olarak düşük faizli ve esnek ödeme imkanı sağlanır.
Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber gelirken Vakıfbank müşterileri için fırsatı açıkladı. 40 bin TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi verilirken son 4 gün içerisinde başvuru yapılması için harekete geçildi. İşte kredi detayları...
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