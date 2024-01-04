Vakıfbank taşıt kredisi sınırları zorluyor! 800.000 TL'nin geri ödemesini duyan şok oluyor

Vakıfbank araç sahibi olmak isteyen müşterisine özel Ocak ayı kampanyasını açıkladı. Bu kapsamda Ocak ayında Vakıfbank 2. el taşıt kredisi ile otomobil alınımını kolaylaştırıyor.

Vakıfbank taşıt kredisi sınırları zorluyor! 800.000 TL'nin geri ödemesini duyan şok oluyor
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Yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşa bankalar yardım elini uzatmaya devam edeceğe benziyor. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı Ocak ayı itibari ile etkisini göstermeye başlamış iken, bankaların kredi kartı ve kredi kartı faizlerinde artışlar yaşanıyor. Ürün ve hizmetlere yapılan zamlardan araç fiyatları da etkilenirken, fiyat pahalılığı sebebiyle ayağını yerden kesecek deyimiyle vatandaş ikinci el araçlara yöneliyor.

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ

Vakıfbank araç sahibi olmak isteyen müşterisine özel Ocak ayı kampanyasını açıkladı. Bu kapsamda Ocak ayında Vakıfbank 2. el taşıt kredisi ile otomobil alınımını kolaylaştırıyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşın bütçesine destek sağlayan Vakıfbank kredi kampanyasında faiz oranları yüzde 4 ile sınırlandırılmış bulunuyor.

taşıtkredisi

 Uygun faiz imkanı ile sağlanan taşıt kredisi desteğinde cazip ve esnek ödeme planı belirleme seçeneği de vatandaşın tercih etmesini sağlıyor. Beklentileri karşılayan Vakıfbank, 800.000 TL'ye kadar olan 2. el araç kredisini 36 ay vade ile sağlıyor. 400.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınız da da 48 ay vade imkanı sunuyor.

GELİR DURUMUNA GÖRE ÖDEME

Vakıfbank araç kredisi kampanyasında, müşterinin gelir durumuna göre ödeme seçenekleri belirlenirken, 3 ayda bir taksitli, son taksit balon ödemeli veya değişken taksitli imkanları sunulabiliyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan hesaplamalarda 100,000 TL kredi tutarına 48 ay vade imkanı ve yüzde 4 faiz oranı uygulanıyor. Hesaplamalar kapsamında aylık ödeme tutarı ise 5700 TL'ye denk geliyor.

SIFIR TAŞIT KREDİSİNDE 3 AY ERTELEME

Vakıfbank 2. el taşı kredisi kampanyasına ek olarak sıfır araç kredisi kampanyalarını da açıkladı. Banka resmi internet sitesinde yer alan kredi detaylarında sıfır araç kredisinde 48 aya kadar vade sunulduğu belirtilirken, geri ödeme için 3 aylık erteleme fırsatının da sağlandığı bilgileri yer alıyor.

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