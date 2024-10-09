Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Vergi dilimi düzenlemesi uzun zamandır çalışanın gündeminde olmaya devam ederken, son yaşanan gelişmeler umutları yeşertmeye başladı. Bilindiği üzere vergi dilimi ile alakalı yapılacak olan en ufacık bir düzenleme bile çalışanın maaşına artı getiri imkanı sunarken, konu ile alakalı gün gün yen i talepler sunulmaya da devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, geçtiğimiz gün hükümete vergi dilimi düzenlemesine yönelik talebini sundu. Bu talebin, sosyal barışın sağlanması adına büyük bir adım olacağını ifade etti. Bahçıvan, güncellenmesi gereken vergi dilimlerinin, çalışanlar için büyük bir rahatlama sağlayacağını açıkladı.

VERGİ DİLİMİ VE ENFLASYON BAĞLANTISI

Bahçıvan, "Vergi dilimlerindeki düzeltme sosyal barışa katkı sağlayacaktır" açıklaması ile mevcut vergi sisteminin çalışanların yaşam standartlarını olumsuz etkilediğine dikkatleri çekerken, enflasyonun yükseliş hızının devam ettiği şu günlerde ufak bir dokunuşun barış sağlanması adına byük bir adım olacağını yineledi. Bahçıvan açıklamasına Bahçıvan, "Çalışanın enflasyon muhasebesi olarak adlandırdığımız vergi dilimlerindeki düzeltmelerle, insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz." Sözleri ile devam etti.

İSO Başkanı, vergi dilimlerinin güncellenmesinin sadece ekonomik bir ihtiyaç olmadığını ayrıca sosyallik anlamında da güven duygusunun aşılanacağını belirtirken, sosyal barışı sağlamak adına da bir gereklilik olarak belirtti. İş gücünün de artmasının temelinde yatan vergi dilimi düzenlemesi ile birlikte, iş motivasyonunun artacağını sözlerine ekledi.

ÇALIŞANLARDA VERGİ DİLİMİ DÜZENLEMESİ BEKLENTİSİ BAŞLADI

İSO başkanı Bahçıvan tarafından ele alınan vergi dilimi düzenlenesi konusu ile birlikte, milyonlarca çalışanın da beklentisi artmaya başladı. Vergi dilimlerinin güncellenmesine dair yapılacak olan düzenlemeler, hem işverenler hem de çalışanlar için önemli avantajlar sunabileceği belirtilirken, iş gücü piyasasına olumlu yansımalarının olacağının altı çizilmiş bulunuyor.

GÜNCEL VERGİ DİLİMLERİ

Vergi dilimi, bireylerin elde ettikleri gelir üzerinden ödenecek olan gelir vergisi oranını belirler. Örneğin, Türkiye'deki 2024 gelir vergisi tarifesi şu şekildedir:

0 TL - 110.000 TL: %15

110.001 TL - 230.000 TL: %20

230.001 TL - 580.000 TL: %27

580.001 TL - 3.000.000 TL: %35

Bu dilimlere göre vergi oranları, gelir arttıkça artmaktadır.



