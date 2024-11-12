Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Kasım ayının ortasına adım adım yaklaştığımız şu günlerde Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sesler yükselmeye devam ediyor. 1 senedir zam almayan asgari ücretli bu kapsamda düşen alım gücünü arttırmak adına zam oranı beklentilerini sunmaya devam ederken, yetkililerden zaman zaman yeni hesaplamalar ve detaylar paylaşılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın son enflasyon tahmin verilerinin açıklanması akabinde zam oranı konusunda gelişmeler yaşanırken, emekli ve memurun maaş oranı belirlenmesindeki tahmini rakamlarda artış yaşanacağı ifade edildi. Hal bu iken asgari ücretlinin de beklentisi arttı. 2025 yılına dair iki farklı senaryo öne çıkarken, bu senaryolar asgari ücretin yanı sıra milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaşlarını da doğrudan etkileyecek.

ÇALIŞANA OCAK MÜJDESİ GELECEK Mİ?

Yılsonuna yaklaşırken, işçi ve memurlar, alacakları maaş artışlarını büyük bir heyecanla beklemeye koyuldu. Önümüzdeki Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranları, yalnızca emekliler için değil, aynı zamanda memurlar için de 6 aylık zam konusunda belirleyici faktör olacak. Enflasyon verileriyle birlikte, refah payı ve taban maaş düzenlemeleri ile alakalı da gelişmelerin yaşanacağı tahmin edilirken, asgari ücret beklentileri de git gide yükseleceğe benziyor. Asgari ücret sadece çalışanların en düşük kazancını değil, aynı zamanda geniş bir kesimin alacakları veya ödeyecekleri ödenekleri etkilemesi bakımından büyük önem arz etmekte.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HAZIR

Aralık ayının ilk haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, enflasyon oranlarını dikkate alarak yeni asgari ücreti belirlemek adına çalışmalarına başlayacak. Komisyon, işçi ve işveren temsilcileri ile hükümet temsilcilerinden oluşan kurulun görüşmelerinin ay sonuna kadar süregeleceği tahmin ediliyor. Ancak, yıl sonu enflasyonunun henüz kesinleşmemesi nedeniyle, artış hesaplamalarında tahmini veriler kullanılacağı da belirtilmiş bulunuyor.

BAŞKANDAN YÜZDE 25 ZAM AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı bir açıklamada, asgari ücret artışının %25 düzeyinde olmasının enflasyon ile dengeli bir çözüm olacağı konusuna değinirken, bu durum birçok spekülasyonu da beraberinde getirdi.

Merkez Bankası’nın en son yayımladığı rapora göre yıl sonu enflasyon oranı, %42 ile %46 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda asgari ücret zammının 1 senelik zam civarında yapılması beklenirken, yüzde 25 oranının hiç bir işe yaramayacağı konusunda da sesler yükselmeye devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 25’lik zam yapılması durumunda tutarın en fazla 21 bin liraya yükseleceği belirtilirken, Yüzde 41.5 Artış durumunda tutarın 24.058 TL’ye çıkacağı hesaplamaları da ve iddiaları da bulunuyor.