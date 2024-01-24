Yana yakıla para arayanlar Akbank'a koşacak! Hemen onaylı 200.000 TL kredi çıktı





Akbank, mevcut müşterilere özel olarak başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile acil nakit ihtiyacı olanlara 200 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Kampanya, 18 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular Akbank mobil uygulaması, şubeler veya resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Sunulan kredinin faiz oranı %3.68, aylık ödeme tutarı ise 22.291,02 TL olarak belirlendi. İşte detaylar...





AKBANK BANKASINDAN MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖZEL KAMPANYA

Geri ödeme süresi 120 aydır. Başvuruda bulunacak kişilerin 18 yaşından büyük olmaları, kredi notlarının 1300 ve üzeri olması, sigortalı çalışanların son iş yerlerinde en az 3 ay sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu kampanya, özellikle acil nakit ihtiyacı olan müşterilere uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunarak dikkat çekiyor.





Akbank, müşteri memnuniyetini ve finansal esnekliğini artırmayı hedefleyerek başlattığı bu kampanya ile ekonomik koşullara uygun çözümler sunma yolunda önemli bir adım atmıştır. Müşterilere sağlanan 200 bin TL'ye kadar nakit kredi imkanı, ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere ekonomik destek sağlayarak finansal rahatlama sunuyor. Kampanya, geniş başvuru seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla müşterilere uygun ödeme kolaylıkları sunmasıyla öne çıkıyor.

Kampanya, 18 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek ve başvurular Akbank mobil uygulaması, şubeler veya resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Sunulan kredinin faiz oranı %3.68, aylık ödeme tutarı ise 22.291,02 TL olarak belirlendi. Geri ödeme süresi 120 aydır. Başvuruda bulunacak kişilerin 18 yaşından büyük olmaları, kredi notlarının 1300 ve üzeri olması, sigortalı çalışanların son iş yerlerinde en az 3 ay sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Kampanya, acil nakit ihtiyacı olan müşterileri hedef alarak cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Akbank, bu kampanya ile müşteri memnuniyetini artırmayı ve finansal esneklik sağlamayı amaçlıyor, ekonomik koşullara uygun çözümler sunarak müşterilere finansal rahatlama imkanı tanıyor.