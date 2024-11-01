DOLAR
34,33 -0,29%
EURO
37,35 0,08%
ALTIN
3.037,98 -0,49%
BITCOIN
2.408.531,95 -0,32%

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT’de vergi dönemi başlıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:42
Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT’de vergi dönemi başlıyor. Şirketin geliştirici yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Aralık ayından itibaren ChatGPT’de vergi ödemeleri başlayacağı belirtilirken, bu oranında yüzde 20 olacağı belirtildi.  

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Türkiye'deki kullanıcıları için dikkat çeken açıklamayı geçtiğimiz gün yaptı. Şirket, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren ChatGPT hizmetlerinden faydalanan kullanıcılardan yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) alınacağını belirtti. Alınan bu oran kararın, Türkiye’deki vergi oranları ile eş deper olduğu ifade edildi.  

OpenAI'nin yaptığı resmi açıklamada, kullanıcıların 1 Aralık tarihinden itibaren faturalarına yüzde 20’lik bir artışın yansıyacağı belirtilerek, "Geçerli bir vergi kimlik numarası eklemek için OpenAI hesabınızı güncellemeniz gerekecek" ifadesi kullanıldı.  

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ChatGPT VERGİ NUMARASI ZORUNLULUĞU GELİYOR 

Şirket, kullanıcılarının OpenAI hesaplarına geçerli bir vergi kimlik numarası eklemeleri gerektiğini vurguladı. 1 Aralık tarihine kadar bu işlemi tamamlamayan kullanıcıların faturalarına otomatik olarak %20 KDV eklenecek. Bu sebepledir ki kullanıcıların vergi kimlik bilgilerini güncelleyerek, KDV uygulamasına hazırlıklı olmaları önerisinde bulunuldu.  

Bu kararın altında yatan sebebin, Türkiye’deki yasal gerekliliklere uyum sağlamak ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek adına atıldığı tahmin ediliyor.   

YAPAY ZEKAYA NEDEN VERGİ GELİYOR 

Türkiye’de yürürlükte olan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında, dijital hizmetlerin de KDV’ye tabi tutulması zorunluluğu mevcut. OpenAI’ın bu kararı, Türkiye’deki dijital hizmetlere yönelik vergi uygulamalarına uygun olarak alındığı ifade edildi.  

 


İLGİLİ HABERLER

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor
2
Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı
3
SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor
4
Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek
5
Elektrik ve doğalgazda yeni dönem! O sınır rakamı geçen kat be kat fazla ödeyecek
6
Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi
7
Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de