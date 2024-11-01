Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT’de vergi dönemi başlıyor. Şirketin geliştirici yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Aralık ayından itibaren ChatGPT’de vergi ödemeleri başlayacağı belirtilirken, bu oranında yüzde 20 olacağı belirtildi.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Türkiye'deki kullanıcıları için dikkat çeken açıklamayı geçtiğimiz gün yaptı. Şirket, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren ChatGPT hizmetlerinden faydalanan kullanıcılardan yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) alınacağını belirtti. Alınan bu oran kararın, Türkiye’deki vergi oranları ile eş deper olduğu ifade edildi.

OpenAI'nin yaptığı resmi açıklamada, kullanıcıların 1 Aralık tarihinden itibaren faturalarına yüzde 20’lik bir artışın yansıyacağı belirtilerek, "Geçerli bir vergi kimlik numarası eklemek için OpenAI hesabınızı güncellemeniz gerekecek" ifadesi kullanıldı.

ChatGPT VERGİ NUMARASI ZORUNLULUĞU GELİYOR

Şirket, kullanıcılarının OpenAI hesaplarına geçerli bir vergi kimlik numarası eklemeleri gerektiğini vurguladı. 1 Aralık tarihine kadar bu işlemi tamamlamayan kullanıcıların faturalarına otomatik olarak %20 KDV eklenecek. Bu sebepledir ki kullanıcıların vergi kimlik bilgilerini güncelleyerek, KDV uygulamasına hazırlıklı olmaları önerisinde bulunuldu.

Bu kararın altında yatan sebebin, Türkiye’deki yasal gerekliliklere uyum sağlamak ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek adına atıldığı tahmin ediliyor.

YAPAY ZEKAYA NEDEN VERGİ GELİYOR

Türkiye’de yürürlükte olan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında, dijital hizmetlerin de KDV’ye tabi tutulması zorunluluğu mevcut. OpenAI’ın bu kararı, Türkiye’deki dijital hizmetlere yönelik vergi uygulamalarına uygun olarak alındığı ifade edildi.



