Yapı Kredi'den promosyonun feriştahı geldi! Ocak bitmeden 29.000 TL ödenecek

2017 senesinden beri maaş promosyonları ve emekli pormosyonları ödemeleri devam ediyor. Bankalar, maaşını taşıyan emekliye ya da kurum çalışanlarına hediye niteliğinde ödeme yapıyor. Özellikle de yeni yıl itibari ile maaş promosyonlarında artışlar süregelirken, gerek emekli için bankalar gerekse de kurum çalışanları için kurumlar güncel sunulan rakamları açıklıyor.

Emekli kendi maaş alacağı bankasını kendisi seçerken, banka da tercih edlme sebebi olarak ikramiye ödemesi sunuyor. Çalışan da çalıştığı kurumun anlaşmasını yaptığı bankadan ödeme almaya hak kazanıyor. Kurumlarda varılan mutabakat sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda promosyonlar gerek çalışan gerekse de emekliye ek ödeme olarak cepleri dolduracak tutarda olabiliyor.





ÇALIŞAN MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Gerek belediye gerekse de MEM promosyon anlaşmaları da devam ediyor. Artışın devam ettiği maaş promosyonlarında durum pozitif ivmeli olarak seyredeceğe benziyor. Son çalışan maaşpromosyonu anlaşması haberi Adana'dan duyuruldu. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının maaş alacağı banka ile vardığı mutabakat sonuçları açıklandı. Rekor seviyede sayılabilecek olan maaşm promosyonu ödemesi çalışanalara ilk maaşları ile birlikte verilecek.

Türk Büro-SEN ile Vergi Dairesi Başkanlığı arasında varılan mutabakatta 29.000 TL promosyon anlaşmasına varıldığı açıklanmış bulunuyor. Maaşların verileceği bankanın belirlenmesi adına düzenlenen toplantıda Yapı Kredi çalışan refahına en uygun olan promosyon ödemesini verecek iken 29.000 TL'de varılan anlaşma Ocak ayı bitmeden hesaplara aktarılacak.