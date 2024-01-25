Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek

Uzun zamandır promosyonlar ödül mahiyetinde sunulmaya devam ediyor. Gerek emekli gerekse de çalışan maaşını aldığı bankadan ilk ve tek seferlik promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaş hesabını istediği bankaya istediği zaman taşıyabilmekte iken, çalışan işveren ya da kurum müdürleri ya da başkanlarının mutabakatlarısonrasında maaş alacağı bankadan promosyon ödemesini alıyor. Özellikle de çalışan promosyonları, bankalar arasında rekabeti gün gün arttırıyor. Çalışanın refahına en uyan banka ile 3-4 senelik anlaşma imzalanıyor.





MEM PROMOSYONU AÇIKLANDI

Gün gün promosyonlar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. MEM promosyonları geçtiğimiz aylarda gösterdiği düşüş eğilimi akabinde verilen tepkiler ile toplarlanma eğiliminde seyrediyor. MEM personelinin cebini dolduran MEM promosyonu Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanırken, bankaların yarışında kazanan Yapı Kredi Bankası olarak açıklanmış bulunuyor. Yapı Kredi Bankası ile varılan mutabakatta MEM personeline 30 bin 300 TL ödeme yapılacak.





2023'TEN BERİ REKOR MEM PROMOSYONU

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve yetkililer ile banka yetkilileri arasında başlayan toplantı personelin cebini doldururken, sonuç açıklandığında herkesin beğenisi kazanacak rakam ortaya çıktı. Akmeşe tarafından MEM personeline verilen müjde de “Yapılan anlaşma ile personellerimizin hesabına 30 bin 300 TL’lik bir promosyon yatırılacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” denildi.

MEm promosyonları özellikle de 2022 yılında maksimum 27- 28 bin lira arasında ödenirken, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yapı Kredi Bankası anlaşması ile ödenecek tutar rekor olarak adlandırılırken, Şubat ayı içerisinde hak sahibi personelin hesabına aktarılacağı da açıklanmış bulunuyor.