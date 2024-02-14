Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Uzun zamandır bankalar en çok promosyon ödemeleri ile gündeme çıkıyor. Bankaların gerek çalışana gerekse de emekliye sağladığı ödül mahiyetinde sunulan promosyon ödeme tutarları merakla araştırılıyor. Emekli; promosyon alacağı yani maaşını taşıyacağı bankayı seçerkeni çalışanlar için bu durum biraz farklı seyrediyor. Çalışan promosyonları için yetkili mercilerin ihaleleri kapsamında anlaşma sağlanıyor. Yetkililer bankaların sunduğu teklifler arasında en yüksek ödeme yapan banka ile anlaşmaya varıp, maaş alınmasına karşılık anlaşma imzalıyor. Bankalar da tüm bağlı bulunan personele bu kapsamda promosyon ödemesi sağlıyor.

2017 senesinden beri bankalar SGK ile anlaşmaları kapsamında belirlenen tutarda promosyon ödemesi sağlıyor. Özellikle de öğretmenleri yakından ilgilendiren ve personeli de kapsayan MEM promosyonları merak konusu oluyor. 2022-2023 senesinde MEM promosyonları hayal kırıklığı ile sonuçlanırken, son 6 aylık dönemde öğretmenelere verilen ödemeler artışa geçti.





ESPİYE MEM İHALESİ SONUÇLANDI

Gün gün promosyon açıklamaları devam ediyor. MEM ihalelerinde de en fazla ödemeyi sunan banka maaş ödeme taahhüdüne karşılık promosyon ödemesi yapıyor. Personel tarafından sevinçle karşılanan bir ihale sonucu daha bugün açıklandı. Düzenlenen ihalede 31.650 TL'lik promosyon anlaşmasına varıldı.

Espiye MEB çalışanları için düzenlenen ihaleye bir çok banka dahil oldu. Düzenlenen toplantı ve ihale sonucunda son zamanlarda maaş promosyonu deyince akla gelen ilk isim olan Yapı Kredi tekrardan kazanan oldu. Espiye MEM promosyonu için Yapı Kredi her bir personele 31.650 TL ödeme yapacak. Espiye ilçe MEM Turgut Öztürk müjdeyi verdi. Öztürk tarafından yapılan açıklamada 477 personeli ilgilendiren promosyon ödemelerinin en kısa sürede hesaplara aktarılacağı belirtildi.