Bist 100
9.072,08 0%
DOLAR
30,76 0,15%
EURO
33,03 0,33%
ALTIN
1.969,74 0,11%

Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

2017 senesinden beri bankalar SGK ile anlaşmaları kapsamında belirlenen tutarda promosyon ödemesi sağlıyor. Özellikle de öğretmenleri yakından ilgilendiren ve personeli de kapsayan MEM promosyonları merak konusu oluyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 20:25
Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Uzun zamandır bankalar en çok promosyon ödemeleri ile gündeme çıkıyor. Bankaların gerek çalışana gerekse de emekliye sağladığı ödül mahiyetinde sunulan promosyon ödeme tutarları merakla araştırılıyor. Emekli; promosyon alacağı yani maaşını taşıyacağı bankayı seçerkeni çalışanlar için bu durum biraz farklı seyrediyor. Çalışan promosyonları için yetkili mercilerin ihaleleri kapsamında anlaşma sağlanıyor. Yetkililer bankaların sunduğu teklifler arasında en yüksek ödeme yapan banka ile anlaşmaya varıp, maaş alınmasına karşılık anlaşma imzalıyor. Bankalar da tüm bağlı bulunan personele bu kapsamda promosyon ödemesi sağlıyor. 

2017 senesinden beri bankalar SGK ile anlaşmaları kapsamında belirlenen tutarda promosyon ödemesi sağlıyor. Özellikle de öğretmenleri yakından ilgilendiren ve personeli de kapsayan MEM promosyonları merak konusu oluyor. 2022-2023 senesinde MEM promosyonları hayal kırıklığı ile sonuçlanırken, son 6 aylık dönemde öğretmenelere verilen ödemeler artışa geçti. 

tl

ESPİYE MEM İHALESİ SONUÇLANDI

Gün gün promosyon açıklamaları devam ediyor. MEM ihalelerinde de en fazla ödemeyi sunan banka maaş ödeme taahhüdüne karşılık promosyon ödemesi yapıyor. Personel tarafından sevinçle karşılanan bir ihale sonucu daha bugün açıklandı. Düzenlenen ihalede 31.650 TL'lik promosyon anlaşmasına varıldı. 

Espiye MEB çalışanları için düzenlenen ihaleye bir çok banka dahil oldu. Düzenlenen toplantı ve ihale sonucunda son zamanlarda maaş promosyonu deyince akla gelen ilk isim olan Yapı Kredi tekrardan kazanan oldu. Espiye MEM promosyonu için Yapı Kredi her bir personele 31.650 TL ödeme yapacak. Espiye ilçe MEM Turgut Öztürk müjdeyi verdi. Öztürk tarafından yapılan açıklamada 477 personeli ilgilendiren promosyon ödemelerinin en kısa sürede hesaplara aktarılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

Öğrenciler başvuracak! 10.000 TL+10.000 TL cepleri dolduracak harçlık geliyor

Öğrenciler başvuracak! 10.000 TL+10.000 TL cepleri dolduracak harçlık geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!
2
Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi
3
SSK, Bağkur emeklileri ATM'ye koşsun! Hesabınıza sürpriz para girişi yapıldı
4
Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek
5
Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi
6
Bankalarda faiz depremi! Birikmiş parası olanlar koşa koşa şubelere gidecek: Faiz oranları değişti
7
Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

Sertifikasıyla gelen Bakanlık'ta işe başlıyor! Ticaret Bakanlığı dev personel alımını başlattı

Hamsi ayıklamanın en pratik yolu! Bu yöntemle 2 kilo hamsi 5 dakikada ayıklanacak

Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

Öğrenciler başvuracak! 10.000 TL+10.000 TL cepleri dolduracak harçlık geliyor

Her gün bir bardak içmek cildi güzelleştiriyor! Sadece 3 malzemeli shot tarifi

Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi

Milyonlarca kişiye canlı yayında duyurdu! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok!

150.000 TL bayram kredisi ile borçlar sıfırlanıyor! Faizler yerin dibine girdi çıkmıyor

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Fiyatıyla Egea'yı solda sıfır bırakan model! Sıfır otomobilde baş döndüren fırsat

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri