Yaş şartını sağlayan gençlere 18.000 TL harçlık! Hemen kayıt yaptıran yararlanacak

İşverenlerle çalışanları bir araya getiren İŞKUR, bu misyonunun yanı sıra çeşitli alanlarda kurslar da düzenlemektedir. Kariyer yapmak isteyenler bu kursları alarak gelecekteki profesyonel hayatlarına başlayabilirler. İŞKUR'un düzenlediği kurslara ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde...







İŞKUR RESMEN AÇIKLADI: İŞ ÖĞRENEN GENÇLERE AYLIK 18 BİN LİRA MAAŞ

İŞKUR'un mesleki eğitim projeleri, gençlere mesleki deneyim ve harçlık kazandırarak istihdam fırsatlarına yönlendiriyor. İŞKUR'un saha eğitim programı, işverenlere işe alacakları personelin eğitimi ve uygun çalışanların bulunması konusunda da önemli avantajlar sunuyor.

PROGRAM BOYUNCA DESTEK

Saha eğitim programları haftada yalnızca 6 gün planlanabilmektedir. İmalat sektöründe düzenlenen saha eğitim programına katılan gençler, günlük 653,93 liradan ayda (26 gün) 17 bin 2 lira 18 kuruş alabiliyor. 6 ay boyunca ödenen ikramiyelerin toplam tutarı ise 102 bin 13 lira oldu. Gelecek kariyer programlarına katılanlar günlük 719,32 lira, ayda 18 bin 702 lira 32 kuruş ödeme alabilecek. Gençlerin 9 ay boyunca alacakları toplam harçlık miktarı ise 168 bin 320 lira oldu. Ayrıca program süresince genel sağlık sigortası ile meslek hastalığı ve kaza sigortası masrafları da İŞKUR tarafından karşılanıyor.

9 AY SÜRÜYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerinde 6 aya kadar, diğer sektörlerde ise 3 aya kadar sürmektedir. Çağımızın ve geleceğin işleri olarak kabul edilen siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi alanlarda 18-29 yaş arası gençlere yönelik programlar maksimum 9 ay sürüyor.

Saha eğitim programları haftada yalnızca 6 gün planlanabilmektedir. İmalat sektöründe düzenlenen saha eğitim programına katılan gençler, günlük 653,93 liradan ayda (26 gün) 17 bin 2 lira 18 kuruş alabiliyor. 6 ay boyunca ödenen ikramiyelerin toplam tutarı ise 102 bin 13 lira oldu. Gelecek kariyer programlarına katılanlar günlük 719,32 lira, ayda 18 bin 702 lira 32 kuruş ödeme alabilecek. Gençlerin 9 ay boyunca alacakları toplam harçlık miktarı ise 168 bin 320 lira oldu. Ayrıca program süresince genel sağlık sigortası ile meslek hastalığı ve kaza sigortası masrafları da İŞKUR tarafından karşılanıyor.

GÜNLÜK ÖDEMELER GÜNCELLENDİ

İŞTE GÜNLÜK ÖDEMELER

İş arayanlar: 653,93 Türk Lirası

Öğrenciler: 490,95-653,93 Türk Lirası

İşsizlik ödeneği alanlar: 326,97 Türk Lirası

Geleceğin meslekleri: 719,32 Türk Lirası

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Saha eğitim programlarına katılmak isteyenler, 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu'nun il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine veya İŞKUR E-Şube aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor. Aşağıdaki koşullar gereklidir:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamak,

İşverenin birinci veya ikinci derece akrabası veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlangıç tarihinden önceki yıl içerisinde, plan teklif edilecek işverenin vergi kanunu kapsamında işyeri kapsamında yer almayan,

Aynı sektördeki bir kurumun düzenlediği kursa/programa katılmamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

Kariyer ve istihdam hizmetlerinden yararlanmak.