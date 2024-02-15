Yaş şartını sağlayanı devlet maaşa bağlıyor! 3.504 TL yardım başvuruları yeniden açıldı

Ocak ayı ortasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, emekli maaşlarının yüzde 50'ye yakın bir oranda arttığını açıkladı.

Geçen yıl temmuz ayı gibi 2024 yılı Ocak ayında memur maaşlarının katsayısına göre sosyal yardımlar artırıldıktan sonra evde bakım maaşları, ekonomik ve sosyal destek yardımları, yaşlı ve engelli aylıkları da artıyor. Bu kapsamda Şubat ortası yaklaşırken yaşlılara yönelik emeklilik maaşının zam tarihi ve 65 yaş için güncel emeklilik düzeyi en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen yıl 65 yaş aylığına hak kazanan vatandaşlara 2 bin 348 TL ödeme yaptı. Ocak ayında memur maaş katsayısı hesaplamalarına göre 65 yaş üstü emekli maaşları yüzde 50'ye yakın arttı. Bunun sonucunda 65 yaşındakilerin emekli maaşı 3504 TL'ye yükseldi. 65 yaş ve üzeri emekli maaşlarının artırılmasının ardından açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

“Sosyal yardım yardımlarının artmasıyla birlikte 2 bin 348 lira olan 65 yaş maaşını 3 bin 504 liraya çıkardık. Ayrıca engelli oranı yüzde 40 ila 69 olan vatandaşlarımızın 1.874 lira olan maaşını 2 bin 797 liraya yükselttik. Yüzde 70 ve üzerinde engelli vatandaşlarımızın 2 bin 811 lira olan aylık maaşı da 4 bin 196 liraya çıktı."





Zamlı Ödemeler Hangi Tarihte Verilecek?

65 yaş üstü emekli maaşının yüzde 50'ye yakın artışla 3 bin 504 TL'ye çıkarılmasının ardından, yukarıda adı geçen emekli maaşı ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman daha fazla artırılacağını merak ediyor. Sosyal yardım ödenekleri genel olarak y ortasında yapılır. Bu kapsamda Bakan Göktaş, memur maaş katsayısına oranla artan emekli aylıklarının Şubat ayından itibaren artacağını açıkladığından, belgeler Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak. Artan ödemeler 15 Şubat civarında hesaplara yatırıldığında resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.