Yastık altında altın biriktirenler bilmezse üzülecek! Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi

Altın fiyatları arttıkça kuyumcularla bankalar arasındaki fark da artıyor. Ekonomist Mustafa Aşkın, spread farklılıklarından nasıl korunabileceklerini kamuoyuna anlattı ve altın alırken alternatif yatırım araçları önerilerinde bulundu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKONOMİST MUSTAFA AŞKIN ÖNERİLERDE BULUNDU

Altın fiyatlarındaki hızlı artış ve genişleyen spreadlar yatırımcıları endişelendirmekte. Ekonomist Mustafa Aşkın, altın almak isteyen kişilere altın fonlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyor. Aşkın, altın fonlarının yatırımcılara makas farklılıklarına karşı koruma fırsatı sunduğunu ve alternatif bir yatırım aracı olarak ilgi gördüğünü söyledi. "Bir gram altının 2.700 ila 2.800 lira aralığında değerleneceği yönündeki beklentimizi koruyoruz. "diyen Aşkın özellikle Fed'in zayıf açıklamalarının sonbaharda faiz indirimi beklentilerini artırdığını sözlerine ekledi. "Bu durum altın fiyatlarına yukarı yönlü destek sağlayacaktır” dedi. Aşkın, yaz aylarında ons altının 2.250 ve 2.300 dolar değerlerine ulaşacağına dikkat çekerek, ons altının hareketine paralel olarak gram altın fiyatının da yükseleceğini tekrarladı. Yabancı yatırımcıların şu anda kısa vadeli işlem yaptığını, orta ve uzun vadeli yabancı yatırımcıların ise şu anda orta ila uzun vadeli ticaret yaptığını vurguladı.''





Türkiye'nin risk priminin bir miktar düşmesini bekleyen Aşkın, bu yılın özellikle ikinci yarısında yabancı girişlerin hızlanabileceğine dikkat çekerek, "Enflasyonun kademeli olarak uygun seviyeye indiğini" ifade etti. Aşkın, borsa için 8.700 puan ve 8.750 puanın önemli destek seviyeleri olduğunu söyleyerek, 9.100 puanın önemli bir direnç seviyesi olduğunu vurguladı. Seçimden sonra borsada daha olumlu bir havanın yaşanacağını anlatan Aşkın, "Borsadaki seçime kadar 8.800 ile 9.150 puan arasında dalgalanma bekleniyor" dedi. Aşkın, merkez bankasının faiz oranlarını 500 baz puan artırarak piyasa beklentilerini karşıladığını belirterek, "Merkez bankası yapması gerekeni yaptı" dedi. Aşkın, MB'nin seçim öncesi faiz artırımı yapmasının beklentileri yönetme açısından daha olumlu olduğunu ve bu tedbirin TL'ye fayda sağlayacağının altını çizdi. Aşkın, yerli ve yabancı yatırımcıların mevduat ve bonolara olan ilgisinin önümüzdeki günlerde artacağını belirterek, "Yükselen faizler büyüme ve istihdama olumsuz etki edebilir ama ilaçların yan etkisi olmadan da yapılabilir." dedi.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!