Yastık altında altınları olanlar durun! Altın kahini frene bastı: O tarihe kadar...

Piyasa uzmanı İslam Memiş, 2024 yılı için altın yatırımcılarını uyardı! İşte detaylar...

Yastık altında altınları olanlar durun! Altın kahini frene bastı: O tarihe kadar...
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılının son haftasında altın fiyatlarında sakin bir seyir beklediğini, Noel tatili dolayısıyla yurt dışı piyasaların kapalı olacağını ve yurt içinde de stabil bir seyirin devam edeceğini söylüyor.

Ons altın fiyatının şu an 2,053 dolar civarında olduğunu ve 2,002 dolara kadar gerileyebileceğini, bunun da gram altın fiyatları için bir fırsat oluşturabileceğini belirtiyor.

islam memiş altın yatırımcılarını uyardı

2023 yılsonu için artık fırsat kalmayacağını, gram altının şu an 2,000 lira civarında olduğunu ve 2,000 liranın altındaki fiyatların alım fırsatı yaratacağını kaydediyor.

2024 yılında ise gram altın fiyatlarının 2,500-2,700 ve 3,000 lira aralığında hareket edebileceğini, elinde altını bulunduran yatırımcıların acele etmeden beklemesi gerektiğini tavsiye ediyor.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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