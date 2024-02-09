Yaza düğün yapacaklar dikkat! Altın almak için o tarih son şansınız olabilir

Ons Altında Dalgalı Seyir: Fed Kararı ve Teknik Seviyeler Altının Yeni Gününde Yatırımcıları Bekliyor

Dün, Federal Rezerv'in faiz değişikliğine gitmemesinin ardından ons altın, Başkan Powell'ın belirsiz açıklamaları, tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD dolarının değer kazanmasıyla birlikte dalgalı bir seyir izledi. Bugün ise genel olarak PMI verileri göz önünde bulundurularak piyasalar yakından takip edilecek.

Altın, kritik destek seviyeleri üzerinde fiyatlanmasını sürdürse de, yükselişlerde direnç noktalarına takılmaya devam ediyor. Teknik analizlere göre, ilk destek noktası 2040 dolar olarak belirlenirken, bu seviyenin altında sırasıyla 2030 ve 2020 dolar diğer destek bölgelerini oluşturuyor. Ahlatcı Yatırım'a göre, altındaki olası yükselişlerde ise 2045 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, sırasıyla 2055 dolar ve 2065 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak dikkatle izlenecek.

Dalgalı bir seyirle geçen günlerde, Türk Lirası'ndaki değer değişiminde ABD Fed toplantısı ve Powell'un açıklamalarının etkisi belirgin oldu. Gram altın fiyatlamalarında yaşanan oynaklık, özellikle yükseliş anlarında tarihi zirvelere taşıdı ve 2005 TL seviyesini test etti.

Cuma günü açıklanacak ABD TDI verisi öncesinde, bugün küresel piyasalarda PMI verileri yakından takip ediliyor. Teknik analizlere göre, gram altında ilk direnç seviyesi 1995 TL olarak belirlenirken, bu seviyenin üzerinde 2000 TL ve 2005 TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak göz önünde bulundurulacak. Olası geri çekilmelerde ise 1995 TL seviyesi ilk destek olarak izlenebilir. Bu destek noktasının altında ise sırasıyla 1990 TL ve 1985 TL seviyeleri diğer destek bölgelerini oluşturuyor.

Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıları Cuma günü açıklanacak ABD TDI verisi öncesi dikkatle takip etmeye yönlendiriyor. Teknik seviyelerdeki bu belirgin noktalar, altın fiyatlamalarındaki olası değişimlere karşı rehberlik sağlayabilir.