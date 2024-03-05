Yaza düğün yapacaklar pür dikkat kesilecek! Altın fiyatlarında beklenmeyen son

Son dönemlerde en çok kazandıran yatırım aracı altın olurken ilgi gün geçtikçe büyümeye başladı. Hem yatırım hem de takı amacıyla alınan altınlardan vazgeçilmezken fiyatlar hızlı yükselişe geçti. Amerika Merkez Bankası Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gidebileceğiyle ilgili beklentiler etkili oluyor. Faiz indirim hamelelerinde tahminler yapılırken bu duru direkt olarak altın fiyatlarını etkilemeye başladı.



NAKİTİ OLANLAR SOLUĞU KUYUMCUDA ALIYOR

Ons altın 31.1 gramlık uluslararası fiyatı dün 2.064 dolara kadar çıkarken gram altın ise 2.080 TL olarak zirvede yerini aldı. FED'in haziran itibariyle faiz indirimi uygulanıken beklentiler karşısında 24 ayar külçe altının gram fiyatının bu sene 3.500 TL'ye çıkarılacağı yönünde tahminler yapıldı. Kuyumcuların anlattığına bakılarak son dönemlerde altın almak isteyenler ekmek fırınlarında olanda daha fazla yoğunluk oluşturmaya başladı.



DÜĞÜN YAPACAKLARA UYARI GELDİ

Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve faiz kararlarının etkisi üzerine ons altının yıl içerisinde 2.150 ve sonrasında 2.350 dolarları görebileceğini belirten uzman isim İslam Memiş, ons ve dolardaki artışın etkisi üzerine her sene rekor kırmaya devam etmektedir.

Memiş, fizili altın tarafından alımlar yoğunluk gösterirken özellikle sarrafiye ve gram altın alımları başladı. Fiyatlar yükseldikçe alım almaya devam ederken gramda yıl sonu beklentisinin 3 bin TL olduğunu açıkladı.



BÜTÇEYE GÖRE AYAR ALIMI

Son birkaç haftadır altındaki yükselişler yaşanırken Kapalı Çarşı'da hareketlilik başladığını belirten Royer Gold'un sahibi Anıl Şengül, tüketiciler seçim sonrası doların yükseleceği beklentisi karşısında altınlarda alım fırsatı doğdu. Gram ve sarrafiye alımı gerçekleşirken son zamalarda satışa sunulan 8 ayar altın da vatandaşın kurtarıcısı oldu. 22 ayar bilezikleri tercih ediyor. Kendisi için takı alanlar da genelde 14 ayar tercih ediyor.

AJDA BİLEZİKLERE YOĞUN İLGİ

Uzman isim Rıza Gökay Tuğsavrol, TL ile alımlarda hareketlilik yaşanırken vatandaşlar işçilik ücreti ödememek için sırasıyla ata lira, çeyrek ve tam altın alımlarının gerçekleştiğini belirtti. Düğün takısı alanların eskiden gram olarak daha ağır ürünler seçtiğine değinerek özellikle adana burma ve ajda bilezikler talebi oluşturuldu. Kendisi için takı alanlar ise gram yükselirken ayarını düşürürler. Alımlar 14 ayardan 8'e düşürülürken neredeyse yüzde 50 kar elde edildiğini ifade etti.



ENFLASYONA KARŞI KORUMA

14 yıldır Kuyumcukent’te hizmet veren Mila Kuyumculuk’un sahibi Nasri Amcalar, piyasanın hareketli olduğunun altını çizerek “Vatandaşlar gram ve çeyrek altın alarak kayıplarını azaltmayı tercih ediyor. Ayrıca düğün sezonu için de alımlar başladı. Geçen yıllara göre daha uygun fiyatlı ürünler tercih ediliyor. Günlük takı içinse 14 ayar bileklik, kolye ve küpe alımları yoğun” ifadelerini kullandı.

