Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
32,06 0,1%
EURO
34,68 -0,58%
ALTIN
2.221,54 -0,46%

Yemek Sepeti'ne soruşturma açıldı: İşte detaylar

Rekabet Kurumu, Yemek Sepeti'nin kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırması gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 18:52
Yemek Sepeti'ne soruşturma açıldı: İşte detaylar

Türkiye'nin önde gelen çevrimiçi yemek siparişi platformu Yemek Sepeti, kendi kurye hizmetini zorunlu kılması ve üye işletmelerin faaliyetlerini kısıtlaması nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından soruşturma altına alındı. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma, sektörde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rekabet Kurumu'nun Yemek Sepeti hakkındaki soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklaması şu şekilde:

"Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini kısıtlaması nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma sonuçlandı. Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Soruşturma kararları kamuoyuna tebliğ edildikten sonra ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine ilişkin detaylar açıklanacaktır."

İLGİLİ HABERLER

Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
5
Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak
6
İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı
7
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Ev sahibi olmak isteyene TOKİ'den kaçmaz fırsat! 4 ilde başvurular açılıyor

Bankalar TCMB'yi bekliyormuş! Getiriler emekli maaşlarını geçti

Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Özel sektör bayram izinleri netleşti! 1965 TL ek ödeme çıktı

Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!

Emekliye seyyanen zamda 23-24 Mart detayı! 5 bin lira seyyanen zam furyası geliyor

TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

10 bin TL emekli maaşı alanlar oh çekecek! Beklenen onay sonunda geldi