Yemek Sepeti'ne soruşturma açıldı: İşte detaylar

Türkiye'nin önde gelen çevrimiçi yemek siparişi platformu Yemek Sepeti, kendi kurye hizmetini zorunlu kılması ve üye işletmelerin faaliyetlerini kısıtlaması nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından soruşturma altına alındı. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma, sektörde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rekabet Kurumu'nun Yemek Sepeti hakkındaki soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklaması şu şekilde:

"Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini kısıtlaması nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma sonuçlandı. Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Soruşturma kararları kamuoyuna tebliğ edildikten sonra ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine ilişkin detaylar açıklanacaktır."