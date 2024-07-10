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Yeni karar! 18 yaş üzerine 2+1 ve 3+1 evler TOKİ'de bedavadan biraz pahalı

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre 3 ilde yüzlerce konut projesi için start verildiği belirtilmiş bulunuyor. TOKİ tarafından geçtiğimiz gün açıklaması yapılan projelerinin ayrıntılarına bakıldığında dar gelirli ve orta gelirli bireyin ihitiyacını tam olarak karşıladığı gözler önüne seriliyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 14:41
Yeni karar! 18 yaş üzerine 2+1 ve 3+1 evler TOKİ'de bedavadan biraz pahalı

Türkiye'nin en köklü ve önemli kamu kuruluşlarından biri olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olabilmesi adına bir çok promgram düzenlemeye devam ediyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre 3 ilde yüzlerce konut projesi için start verildiği belirtilmiş bulunuyor. TOKİ'den son dakika yapılan açıklamada Karaman, yozgat ve Sİnop'ta yeni projelerin başlayacağı ve topamda 536 konut için 18 yaş üzeri hak sahibi bireyin arandığı belirtildi.  2+1 ve 3+1 şeklinde uygulanacak olan bu konutlar 86 metre kare ve 110 metre kare arasında değişecek.

TOKİ tarafından geçtiğimiz gün açıklaması yapılan projelerinin ayrıntılarına bakıldığında dar gelirli ve orta gelirli bireyin ihitiyacını tam olarak karşıladığı gözler önüne seriliyor. İki tipte oluşturulan binalar 85 merte kare olan 2+1, 104 metre kare olanlar ise 3+1 olarak şekilleniyor. TOKİ tarafından başlatılan bu yeni projeler için başvuru şartları oldukça makul. TC vatandaşı olan ve 18 yaş üzeri olan her birey başvuru yapabiliyor. Başvuru şartları arasında kendi adına kayıtlı bir taşınmazın bulunmaması şartı da mevcut. Bu şartlar, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, pek çok vatandaşımızın bu fırsattan yararlanmasına olanak sağlıyor.

toki

Bilindiği üzere TOKİ başvuruları e-Devlet platformu üzerinden tamamlanabiliyor. Bu işlem kolaylığı sayesinde yapılacak olan başvurular evlerinden yada işyelerinden cep telefonu aracılığı ile kolaylıkla tamamlanıyor. Bürokrasinin azaltılması adına kullanım kolaylığı sağlayan e-Devlet platrformuna TC kimlik e şifre ile giriş yapmak yetiyor. 

Başvuruların 12 Temmuz tarihine kadar devam edeceği göz önüne alındığında, bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızın acele etmesi gerekiyor. Uzun süredir artan konut fiyatları, yükselen kredi faizleri hayalleri suya düşürürken, bu hayalin gerçekleşmesi adına TOKİ başvurularının 12 temmuz'a kadar tamamlaması gerekiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Karaman, Sinop ve Yozgat illerinde açtığı yeni konut projeleri için yapılan önemli duyuruda e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular için acele edilmesi zorunluluğu bulunuyor.

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