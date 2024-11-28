Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'de asgari ücretle ilgili hareketlilik artıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için gün sayılıyor. Aralık ayı başında toplanacak olan Tespit Komisyonu ay sonuna kadar süregelecek toplantıları ile yeni yılda ödenecek olan asgari ücret tutarını belirleyecek. Ancak asgari ücret artışının sadece çalışanları etkilemeyeceği biliniyor. Asgari ücret üzerinden artış gösteren tam 85 kalem ödeme de asgari ücret oranınca artacak. >uzmanlar konu ile alakalı yorumlarında ve uyarılarında zam öncesi ödemelerin tamamlanması gerekliliğini belirtiyor.

ASGARİ ÜCRET BEREKETİYLE GELİYOR

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya geçtiğimiz gün asgari ücret zammı ve zam sonrası artacak olan ödemeler ile alakalı bilgiler verdi. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalar ışığında, yeni asgari ücret rakamının 23 bin 500 lira olabileceğine işaret etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan asgari ücret açıklaması, çeşitli spekülasyonların oluşmasına da mahal verdi.

85 KALEMDE ASGARİ ÜCRET ORANI ARTIŞI OLACAK

Asgari ücret zammını çalışan milyonlar yakından takip ettiği gibi, 2025 yılında yapılacak ödemeleri bekleyen vatandaş da merakla takip ediyor. Asgari ücret zammı ile alakalı olarak yapılan hesaplamalarda askerlik borçlanması 76 bin TL’den 105 bin TL’ye çıkacakken, doğum borçlanması bir çocuk için 153 bin TL'den 211 bin TL’ye yükselecek. Bağkur primleri ve işsizlik maaşları da kayda değer artışlar yaşayacak. İşsizlik maaşı, minimumda 11 bin liradan, maksimumda ise 22 bin liraya kadar ulaşacak.

BORCU OLANLAR ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DİKKAT

Uzman isimler asgari ücret zammı öncesinde borcu olan tüm vatandaşı uyarmaya devam ediyor. Zira asgari ücretin artmasıyla birlikte birçok kalemdeki artış, vatandaşların bütçelerini zorlayacak iken özellikle de borcu olanların yeni yıl gelmeden ödemelerini tamamlaması gerekliliği bildiriliyor.

ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON

Yapılan enflasyon hesaplamalarında asgari ücret zammının en az yüzde 38 olması gerekliliği konusunda hedefler de belirtilmeye devam ediyor. Hükümet tarafından “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” şeklinde yapılan açıklamada ise en az 1 senelik enflasyon zammının yapılacağı tahmin ediliyor.