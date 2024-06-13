Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Ev alma, ev sahibi olma hayali, dar gelirlinin hayal ürünü olmaya devam etse de son zamanlarda orta gelirli kesim için de hayal olmaktan çıkamıyor. Artan kira fiyatları karşısında ev sahibi olma konusunda arz artarken, talebin azalması ile ev fiyatları uçuşuna devam ediyor. Özellikle de kirada oturan ve geçimini idame ettirme konusunda zorlanan bir kesime devlet tarafından barınma desteği sağlanıyor. Bu destek karşılıksız olarak 500.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Devlet, "Evim Olsun" projesi ile söz konusu kesim için yüksek tutarlı bir ödemeyi karşılıksız olarak sadece bir kaç şartın taşınması durumunda tek seferde ve tek seferlik olarak veriyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli olarak kabul edilmiş, ysni bütçesi muhtaçlık sınırının altında olan bireyin TC vatandaşı olması durumunda devletten destek sağlanıyor. Yaşanılan hanenin sağlıksız olması ve ülkemizde her hangi bir ilde ikamet etmesi durumunda hak sahibi olunacak olan bu ödemeler için başvurular devam ediyor.

Barınma Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvuruların kabul edildiği barınma desteğine e-Devlet platformu üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Başvuru sırasında kimlik ve gelir durumu gibi belgeler isteniyor. Yapılan başvuru neticesinde onay alınması durumunda hak sahibi olacak olan bireyin ev yapma koşuluna 500.000 TL ödeme yapılıyor.

Toplumda sosyal adaletin sağlanması adına bir çok destek ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığının süzgecinden geçen her birey, destek almaya hak sahibi olıyor. Daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam hedefinin sunulduğu bu destekler ile birlikte dar gelirliye adeta ı-umut ışığı olunması sağlanıyor.