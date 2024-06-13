Bist 100
10.398,16 2%
DOLAR
32,31 0%
EURO
35,11 0,42%
ALTIN
2.391,18 -0,5%

Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Artan kira fiyatları karşısında ev sahibi olma konusunda arz artarken, talebin azalması ile ev fiyatları uçuşuna devam ediyor. Özellikle de kirada oturan ve geçimini idame ettirme konusunda zorlanan bir kesime devlet tarafından barınma desteği sağlanıyor. Bu destek karşılıksız olarak 500.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 15:57
Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Ev alma, ev sahibi olma hayali, dar gelirlinin hayal ürünü olmaya devam etse de son zamanlarda orta gelirli kesim için de hayal olmaktan çıkamıyor. Artan kira fiyatları karşısında ev sahibi olma konusunda arz artarken, talebin azalması ile ev fiyatları uçuşuna devam ediyor. Özellikle de kirada oturan ve geçimini idame ettirme konusunda zorlanan bir kesime devlet tarafından barınma desteği sağlanıyor. Bu destek karşılıksız olarak 500.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Devlet, "Evim Olsun" projesi ile söz konusu kesim için yüksek tutarlı bir ödemeyi karşılıksız olarak sadece bir kaç şartın taşınması durumunda tek seferde ve tek seferlik olarak veriyor.

tl

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli olarak kabul edilmiş, ysni bütçesi muhtaçlık sınırının altında olan bireyin TC vatandaşı olması durumunda devletten destek sağlanıyor. Yaşanılan hanenin sağlıksız olması ve ülkemizde her hangi bir ilde ikamet etmesi durumunda hak sahibi olunacak olan bu ödemeler için başvurular devam ediyor.

Barınma Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvuruların kabul edildiği barınma desteğine e-Devlet platformu üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Başvuru sırasında kimlik ve gelir durumu gibi belgeler isteniyor. Yapılan başvuru neticesinde onay alınması durumunda hak sahibi olacak olan bireyin ev yapma koşuluna 500.000 TL ödeme yapılıyor.

Toplumda sosyal adaletin sağlanması adına bir çok destek ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığının süzgecinden geçen her birey, destek almaya hak sahibi olıyor. Daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam hedefinin sunulduğu bu destekler ile birlikte dar gelirliye adeta ı-umut ışığı olunması sağlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 20.000 TL ödeme! Meclis imzayı attı

Hem asgari ücretli hem emekli bayram edecek! O tarihlerde bayram ödemesi geliyor

İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!

1999-2008 arası SGK girişliler zil takıp oynayacak! SGK'dan erken emeklilikte yeni karar

Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Garanti Bankası bir SMS ile 10.000 TL dağıtıyor! Bayram öncesi ilaç gibi destek

İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

O tarihe kadar giden emekliye, maaşına ek destek! Temmuz ayında 5.000 TL ödenecek

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 20.000 TL ödeme! Meclis imzayı attı

PTT’ye TCKN ile giden emekliye destek! Yüzde 20 indirim ile emeklinin gözbebeği oluyor.

Hem asgari ücretli hem emekli bayram edecek! O tarihlerde bayram ödemesi geliyor

Mini EYT paketi yola çıktı! 10 yıl prim yetecek: SGK giriş yılına dikkat

Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! O rakamı görmeye hazır olun