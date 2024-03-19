Yok artık dedirten zam: Nisan'da farklar ile birlikte 47500 TL üzerinde ödenecek

Çalışan birey maaşları da 2024 yılında artıyor. Emekli ve memur maaşlarının taban zam olarak belirlenmesi akabinde gün gün öncülük olarak seyredecek belediye toplu iş görüşmeleri neticelendiriliyor. Seçimlere sayılı günler kala tüm belediyelerde hummalı zam görüşmeleri yapılırken, belediye başkanları, kadrolu kadrosuz fark etmeksizin çalışan personelin oylarına talip olduğunu ispatlıyor. Çalışanının alım gücünün arttırılması adına yüksek oranlarda zamlar yapılırken, maaşların enflasyon karşısında yenilmemesi amacı güdülüyor

Geçtiğimiz gün rekor olarak açıklanan belediye zammının yanı sıra sosyal destekler ile alakalı gelişmeler yaşanmış bulunuyor. Bir çok belediye toplu iş görüşmeleri neticelerini kamuoyuna sunarken, yok artık dedirtecek zam açıklamasında belediye personelinin en düşük maaşının devasa rakama ulaştığı belirtilmiş bulunuyor.





Seyhan Belediyesi tarafından bağlı bulunulan sendika ile düzenlenen toplu iş görüşmesi neticesinde en düşük belediye çalışan maaşının 47500 TL'ye yükseltilmesi sadece hak sahibi personel tarafından değil, tüm çalışanlar tarafından ayakta alkışlandı. Seyhan Belediyesi tarafından kadrolu işçilere yönelik yeni maaş düzenlemesi yapıldı. Yapılan düzenlemeye ek olarak ikramiyeler ve sosyal destekler ile de alakalı olarak artışların sağlandığı belirtildi.





YENİ ZAM AÇIKLAMALARI DEVAM

Özellikle de seçimlere kadar bu şekilde yüksek oranda zam yapılması muhtemel gibi duruyor. Toplu iş sözleşmeleri neticeleri, belediye başkanları ya da diğer yetkililer tarafından kamuoyuna sunulmaya devam ederken, henüz açıklama yapmayan belediyelerin yapacağı açıklamalara göz ulak kesilmiş durumda bekleniyor.

MAAŞLARA EK İKRAMİYELER DE GÜNDEMDE

Belediye çalışanlarına yönelik alım gücünü arttıracak çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarda özellikle de maaşa ek olarak ödenen destekler dikkat çekebiliyor. Gerek bayram sebebiyle bayram ikramiyeleri ile alakalı açıklamalar yapılırken, çalışanın sosyal haklarında da düzenlemeler sağlanabiliyor.