Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Asgari ücret konusunda gerilim git gide artıyor. Beklentiler tavan yapmış iken 1 senedir zam almayan çalışan, merakla Aralık ayındaki görüşmeleri takip ediyor. Asgari ücret zammı ile alakalı ün gün yeni kulis iddiaları, olası rakamlar ve senaryolar kurulsa da net açıklamanın Aralık ayı sonunda yapılacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklaması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarından net bir rakam çıkmasa da olasılıklar ortalıklarda dolanıyor.

Plan Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi ele alındı. Görüşmeler sırasında, özellikle asgari ücret konusundaki spekülasyonlar dikkat çekerken, CHP’nin 30.000 TL teklifi de gündemdeki yerini korudu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” şeklinde açıklamada bulunurken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrili bekliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 EN AZ YÜZDE 25’TEN BAŞLAYACAK

Asgari ücret zammı için öne çıkan oranın yüzde 30 olduğu belirtilirken, Bakan Işıkhan’ın açıklamaları da dikkat çekici. Ekonomistlerin tahminlerine göre, asgari ücret zammı en az yüzde 25 seviyesinden başlayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin belirlenmesinde işverenler, hükümet ve sendikaların bir araya gelerek uzlaşması gerektiğini ifade ederken, 2024 için yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 44 olarak öngörülüyor.

İŞTE OLASI 2025 ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret ile alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle de uzmanların yaptığı açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları sırasında birçok faktörün değerlendirileceğini belirtirken, bu zam yapıldığında enflasyon oranları dikkate alınarak çalışanların beklentilerinin karşılanması gerekliliğini savundu.

Uzman isim özellikle, 2024’te verilen yüzde 12’lik refah payının, çalışanlar için nasıl bir anlam taşıdığına dikkat çekti. Eğer zam oranı yüzde 25 olursa asgari ücret 21 bin 252 lira, yüzde 30 olursa 22 bin 102 lira, yüzde 35 olursa 22 bin 953 lira, yüzde 40 olursa ise 23 bin 802 lira olacak. Bayram, şahsi görüşü olarak, asgari ücretin yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir artışla 22 bin 102 lira ile 22 bin 953 lira arasında olabileceğini açıkladı.



