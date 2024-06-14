Ziraat Bankası 18 Haziran’da 300 TL ödeyecek! Başvuruyu yapan kapıyor

Bankalar tarafından ay ay düzenlenen kampanyalar ile müşteri memnuniyetini arttırmak hedefleniyor. Kimi zaman yeni müşteri adına başlatılan kampanyalar da dikkat çekerken, özel günler sebebiyle başlatılan kampanyalar da tercih ediliyor. Özel günlerde geri iade fırsatı sunan kampanyalar alınan ürün ya da hizmetin bedavaya gelmesini sağlayabileceği gibi indirim avantajını da doğurabiliyor

Bankalar Kurban Bayramı’na müteakip yeni kampanyalarını açıklarken, Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü kapsamında bir çok fırsatı da açıklamaya devam ediyor. Özellikle de alınan hediyelere sağlanan indirimler oldukça dikkat çekiyor.

ZİRAAT BANKASI BABALAR GÜNÜ KAMPANYASI

Babalar Günü'ne sayılı günler kala, Ziraat Bankası da müşterilerine özel bir hediye sunarken, kampanya kapsamında 300 TL geri iade edileceği belirtilmiş bulunuyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanyada bankkart sahibi olan müşterilere 1500 TL'lik alışverişlerinde 150 TL olmak üzere toplamda 300 TL Bankkart Lira verileceği belirtiliyor.





Ziraat Bankası'nın Babalar Günü kampanyasına katılmak isteyen müşterilerin Bankkart'ları ile Bankkart anlaşmalı giyim, ayakkabı, aksesuar, saat ve elektronik sektörlerindeki üye işyerlerinde tek seferde 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapmaları gerekiyor. Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yapılabilir.

Kampanyada tercih edilebilirliği arttıracak olan diğer bir fırsatta kazanılan 300 TL’nin hemen hesaplara aktarılacak olması olarak açıklanırken, bu sayede müşteri ödemelerini anında düşürebilecek. Kampanya müşteri bazında olup, bir müşteri en fazla 300 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Ayrıca, aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecek.

Eşine, babasına, dostuna hediye almak adına yola koyulan müşteriye sunulan bu fırsat, alışverişin keyifli ve karlı hale gelmesini sağlıyor.