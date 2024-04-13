Ziraat Bankası müşterisiyseniz acele edin! 23.59'a kadar süre var!

Bankalar tarafından düzenlenen kampanyaların başlangıç tarihleri büyük bir merakla takip edilirken, bitiş tarihleri ile alakalı olarak da geç kalınmaması adına araştırmalar süregeliyor. bankalar müşteri çekmek ya da müşterilerinin memnuniyet kat sayılarını arttırmak amacıyla yeni yeni kampanya açıklamalarını resmi sitelerinden sunuyor. Özellikle de yapılan alışverişlere sağlanan geri ödeme kampanyaları detayları merak edilirken, bitiş tarihleri ile alakalı da uyarılmaya devam ediyor. Ziraat Bankası ay ay kampanya revizeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanyalar arasında özellikle de geri ödeme imkanı sunan kampanyalar tercih ediliyor. Banka tarafından yarın bitecek kampanya ile alakalı son uyarı da yapılmış bulunuyor.





Ziraat Bankası'nın hem bankamatik olarak hem de kredi kartı olarak kullanılan bankkart ile çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Geri ödeme imkanı sunan bu kampanyalardan biri de 6 Mart'ta başlayan ve toplamda 750 TL ödeme verecek olan alışveriş kampanyası olarak bilinirken kampanya yarın saat 23,59'da sona ereceği konusunda uyarıda bulundu.

Market, Bakkal, Kasap, Manav ve Şarküteri gibi işyerlerinde geçerli olacak olan alışverişlerde 750 TL kazanma imkanı, sadece kampanyaya başvuru yapan bireyi ilgilendiriyor. Üye işyerlerinde tek seferde yapılacak 750 TL ve üzeri her alışverişe 75 TL, toplam 750 TL Bankkart Lira ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.





Ramazan ayı kampanyası olarak başlayan kampanya yarın itibari ile son bulacak iken, kampanyaya ucundan kıyından dahil olmak isteyen müşterinin büyük harflerle RAMAZAN yazarak 4757’ye SMS göndermesi yeterli oluyor.