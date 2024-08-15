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Ziraat Bankası'ndan müşterilerine Ağustos müjdesi: Alışverişlerde geri ödeme dönemi başladı

Bankkart avantajları Ağustos ayında bir çok kitleye odaklanmış bulunuyor. Ziraat Bankası, müşterilerine özel sunduğu avantajlarla Ağustos ayında da yine

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:18
Ziraat Bankası'ndan müşterilerine Ağustos müjdesi: Alışverişlerde geri ödeme dönemi başladı

Bankalar her ay yeni kampanyalarını müşterilerine duyurmaya devam ediyor. Düzenlenen kampanyalar kapsamında yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerin memnuniyetini sağlamak amacı güdülüyor. Hayat koşullarının alım gücünü düşürmeye devam ettiği şu günlerde bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar oldukça yoğun ilgi görürken Ziraat Bankası'na ait bankkart ayrıcalıkları da yakından takip ediliyor. Bankkart avantajları Ağustos ayında bir çok kitleye odaklanmış bulunuyor. Ziraat Bankası, müşterilerine özel sunduğu avantajlarla Ağustos ayında da yine adından söz ettiriyor.

Ziraat Bankası'ndan müşterilerine Ağustos müjdesi: Alışverişlerde geri ödeme dönemi başladı

ZİRAAT BANKASI AĞUSTOS KAMPANYASI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanya kapsamında, QR kod ile yapılan ödemelerde müşteriye özel olarak hesaplara 100 TL'ye varan Bankkart Lira tanımlanacak. Ay içerisinde banka müşterileri QR kod ile tek seferde yapacakları 200 TL ve üzeri her alışverişte 10 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira kazanacakları kampanya detaylarında yer alıyor. Diijtal hayata geçiş dönemine girildiği şu günlerde kartın kullanımını arttırmayı hedefleyen banka, dijitale giriş sürecine de destek olmayı hedefliyor. 

Ziraat Bankası'ndan müşterilerine Ağustos müjdesi: Alışverişlerde geri ödeme dönemi başladı

Kampanyaya katılım sağlamak için Bankkart Mobil uygulaması veya bankart.com.tr üzerinden başvuru işlemlerinin tamamlanması zorunluluğu mevcut. Geri iade fırsatından faydalanmak adına alışveriş yapmadan önce mutlaka kampanyaya daghil olunması gerekliliği bulunuyor. Gerek taksitli gerekse de peşin alışverişlerde geçerli olan kampanyada aynı gün içerisinde aynı iş yerinden yapılan işlemlerden yalnızca ilk işlem kampanyaya dahil edilebilecek.

ANINDA HESABA AKTARILACAK

Yapılan alışveriş kapsamında sağlanan geri iadeler, alışverişin bitmesi ve onay alması ile birlikte anında hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanyanın bireysel alışverişlerde geçerli olacağı bilgisi mevcut. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen bu kampanya ile birlikte dijital uygulama olan QR kodu uygulamasının yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

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