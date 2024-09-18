Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Konut almayı planlayanlar için müjdeli bir haber geldi. Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarında önemli bir indirime giderek yeni bir kampanya başlattı. Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası’nın yeni düzenlemesi ile birlikte daha ulaşılabilir hale geldi. İşte detaylar ve yeni kampanyanın sunmuş olduğu fırsatlar…

KONUT KREDİLERİNDE FAİZ ORANLARI DÜŞÜYOR

Son dönemde konut kredisi faiz oranları bankalarda yüzde 7’lere kadar yükselmişti. Bu durum, ev sahibi olmayı zorlaştırmış ve birçok kişi konut alımını ertelemek zorunda kalmıştı. Ancak Ziraat Bankası, bu durumu değiştirmek için önemli bir adım attı ve yeni konut kredisi kampanyasını duyurdu. Artık daha uygun faiz oranlarıyla konut kredisi kullanmak mümkün.

YENİ KONUT KREDİSİ PAKETLERİ

Ziraat Bankası, 60 ay ve 120 ay vadeli konut kredisi ürünleri için faiz oranlarında indirim yaptı. Yeni kampanya kapsamında, 60 ay vadeli konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2.89 olarak belirlenmişken, 120 ay vadeli kredilerde bu oran yüzde 2.79’a düşürüldü. Bu indirimler, konut kredisi kullanmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

60 Ay Vadeli Konut Kredisi : Faiz oranı yüzde 2.89

: Faiz oranı yüzde 2.89 120 Ay Vadeli Konut Kredisi: Faiz oranı yüzde 2.79

Bu indirimler, yüksek faiz oranları nedeniyle konut kredisi çekmekten uzak duran vatandaşlar için güzel bir haber olarak değerlendiriliyor.

KONUT FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞLER VE MERKEZ BANKASI POLİTİKASI

Son dönemlerde konut fiyatlarında yaşanan düşüşler, konut alımını daha cazip hale getirdi. Yüksek konut fiyatları nedeniyle birçok vatandaş konut alımını ertelemişti, ancak talep azalınca fiyatlar da düşüş gösterdi. Bu durum, konut yatırımcıları için fırsatlar sunuyor.

Merkez bankalarının faiz indirimi politikaları da konut kredisi faiz oranlarını etkiliyor. Türkiye Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması, kredilere yansımış olsa da, Ziraat Bankası’nın yaptığı faiz indirimi konut kredisi piyasasında önemli bir değişim sağladı.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ziraat Bankası’nın yeni konut kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenlerin uyması gereken bazı başvuru şartları bulunuyor. Bu şartlar arasında şunlar yer alıyor:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

18 Yaş Üstü Olmak

Yeterli Gelir Durumu ve Kredi Notu

Bankkart Müşterisi Olmak

KMH ve Talimat Ürünlerine Sahip Olmak

BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, DASK Ürünlerinden En Az Dört Tanesine Sahip Olmak

Bu şartlar, konut kredisi başvurularında bankanın belirlediği kriterlere uygunluk sağlamak adına önem taşıyor.

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasında, 1 milyon TL tutarında konut kredisi çekenler için geri ödeme planları da netleşti. İki farklı vade seçeneği ile yapılan ödemeler şu şekilde olacak:

60 Ay Vadeli Konut Kredisi : Yüzde 2.89 faiz oranı ile aylık ödeme miktarı 35.285 TL olacak.

: Yüzde 2.89 faiz oranı ile aylık ödeme miktarı olacak. 120 Ay Vadeli Konut Kredisi: Yüzde 2.79 faiz oranı ile aylık ödeme miktarı 29.000 TL olarak belirlendi.

Bu ödeme planları, konut kredisi almak isteyenler için oldukça uygun koşullar sunuyor.

ŞİMDİ EV ALMA ZAMANI

Ziraat Bankası’nın sunduğu yeni konut kredisi kampanyası, konut sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Faiz oranlarındaki bu indirimler, konut alımını daha erişilebilir hale getirirken, konut fiyatlarındaki düşüşler de yatırım fırsatlarını artırıyor. Eğer siz de konut sahibi olmayı planlıyorsanız, Ziraat Bankası’nın yeni kampanyasını değerlendirmeniz faydalı olabilir.

Konut kredisi almak için gerekli şartları yerine getirerek, Ziraat Bankası’nın sunduğu avantajlı faiz oranlarından yararlanabilir ve hayalinizdeki evi daha uygun koşullarla satın alabilirsiniz.