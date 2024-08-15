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Ziraat Bankası ve Halkbank’ta faizsiz konut kredisi! O kişilere anında veriliyor

SGK mevzuatlarında yer alan konut kredisi desteğinin bu kişilere yüzde 0 faizle sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:14
Ziraat Bankası ve Halkbank’ta faizsiz konut kredisi! O kişilere anında veriliyor

Geçtiğimiz seneden bu yana hat safhada yükselişini sürdüren faizler, son 2 ayda durağanlık ve düşüş dönemine girmiş bulunurken bu durum en çok ev sahibi olma hayallerini arttıryor. Özellikle de kirada oturanların yakından takip ettiği fırsatlara ek olarak devlet tarafından da ev sahibi olunması adına bir çok destek programı başlatılmış bulunuyor. Belli bir kesimi ilgilendiren kredi programı ile alakalı detaylar SGK tarafından açıklanmış bulunuyor.  

SGK mevzuatlarında yer alan konut kredisi desteğinin bu kişilere yüzde 0 faizle sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Ülkemizde, şehit yakınları, gaziler ve bazı özel şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan önemli bir destek olan faizsiz konut kredisi, özellikle de ev sahibi olunmasını sağladığı gerekçesiyle ilgi ile takip ediliyor. Peki, bu krediden kimler yararlanabilir ve başvuru süreçleri nasıl işliyor? İşte detaylar 

Ziraat Bankası ve Halkbank’ta faizsiz konut kredisi! O kişilere anında veriliyor

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ KİMLER FAYDALANABİLİR 

çeşitli sosyal güvenlik kanunları çerçevesinde belirlenen kişilerin bu konut kredisi desrteğinden faydalanacağı belirtilmiş bulunuyor. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki hak sahiplerinin yanı sıra, özellikle harp veya vazife malulü olanların dul ve yetimleri bu krediden faydalanma hakkına sahip. 

2330 sayılı Kanun kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlar, Şehit olanların dul ve yetimleri, gaziler, arp veya vazife malullüğü aylığı alırken sınıf veya görev değiştirip çalışmaya devam edenler, 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle aylıkları kesilenler SGK’nın başlattığı bu programdan faydalanabiliyor.  

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR 

Geçtiğimiz dönemlerde aranan "Hak Sahipliği Belgesi" uygulaması artık kolaylaştırılmış bir şekilde isteniyor. 510 sayılı Kanun kapsamında aylık alanların kredi hak sahipliği bilgileri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından direkt sorgulanmakta iken TOKİ kampanyalı konut satışlarında direkt olarak Ziraat Bankası şubelerine, Diğer durumlarda ise yine Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine ilgili kredi için başvuru yapmak yeterli oluyor.  

SGK tarafından yapılan açıklamada Faizsiz konut kredisi, hak sahiplerinin aylıkları üzerinden belirli bir oranda kesinti ile geri ödeneceği belirtilmiş bulunuyor. Her hak sahibinin aldığı aylığın 1/4'ü kadar bir kesinti yapılacağı da ilgili programın açıklamalarında yer alıyor.  

 


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