1,8 Milyon Vatandaşın 2,2 Milyar Liralık GSS Prim Borcu Siliniyor

TBMM'de Tarihi Karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen yeni kanunla, zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan yaklaşık 1 milyon 784 bin 614 vatandaşın 2014 yılına ait borçları silinecek.

2,2 Milyar Liralık Borç Terkin Edildi

Yasa ile birlikte, 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 lira tutarındaki borçların terkin edilmesi sağlanacak. Bu düzenleme, zorunlu GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yükünü hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

1 Ocak 2015 Öncesine Dikkat

Yasa, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceğini belirtiyor. Ancak, hükümetin yayımladığı tarihe kadar yapılan ödemeler iade ve mahsup edilmeyecek.

Bu düzenleme ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 1,8 milyon zorunlu GSS'li, ciddi bir finansal yükten kurtulmuş olacak.