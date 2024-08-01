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Serik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:06
Serik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Hacıosmanlar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, karadan ve havadan gerçekleştirilen başarılı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Sebepleri ve Müdahale Süreci

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer ve 3 ekskavatör ile birçok itfaiye personeli yönlendirildi. Bu geniş çaplı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Zararları ve Yerel Destek

Yangında 5 hektarlık orman alanı zarar gördü. Yangın ile mücadelede mahalle sakinleri de su bidonları, oraklar ve tırmıklarla yangın söndürme çalışmalarına destek sundu.

Yerel Bir Tanığın Anıları

Yangın başladığında iş yerinde bulunan Mustafa Balcı, hızlıca bölgeye döndüğünü ifade etti. Eşini ve akrabalarını bölgeden zorunlu olarak tahliye ettiğini belirten Balcı, "Yangını söndürmek için elimizde ne var ne yok getirdik; oraklarla yangına müdahale etmeye çalışıyoruz," dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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