DOLAR
39,81 -0,1%
EURO
46,8 0,62%
ALTIN
4.266,6 0,65%
BITCOIN
4.356.897,58 -0,2%

Silivri Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Silivri'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Jandarma bazı alanları tahliye etti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 17:55
Silivri Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Silivri'deki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan bu yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam etmekte.

Bölgeye havadan yapılan müdahalelerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri, kepçe ve su tankerleri yönlendirildi. Ayrıca, köylüler traktörleriyle yangın bölgesine gelerek, yangın söndürme çalışamalarına destek verdiler.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine, jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etmek zorunda kaldı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesine giderek, ekiplerden yapılan müdahale ile ilgili bilgi aldı ve hava aracı sayısının artırıldığını aktardı.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Kooperatif Mağdurlarından CHP Heyetine Sert Tepki
2
Recep Gencer'in Cenazesi Bandırma'da Toprağa Verildi
3
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
4
Tunceli'deki Motosiklet Kazası: Polis Memuru ve Yaya Yaralandı
5
Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği: Binlerce Çocuğa Renkli Dört Gün
6
Kırklareli'nde Öğrencilere Heimlich Manevrası Eğitimi Verildi
7
Antalya'da 'Üç Adımda Zirveye' Projesiyle Hentbol Eğitimi Başlatıldı

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!