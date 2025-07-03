Silivri Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Silivri'deki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan bu yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam etmekte.

Bölgeye havadan yapılan müdahalelerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri, kepçe ve su tankerleri yönlendirildi. Ayrıca, köylüler traktörleriyle yangın bölgesine gelerek, yangın söndürme çalışamalarına destek verdiler.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine, jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etmek zorunda kaldı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesine giderek, ekiplerden yapılan müdahale ile ilgili bilgi aldı ve hava aracı sayısının artırıldığını aktardı.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.