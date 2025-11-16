Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber

Kayseri'de mevsimin ilk karıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi 79 araç ve 160 personelle karla mücadeleye başladı; 16 ilçede 3.477 km, 598 kırsal yol 7/24 takibe alındı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:15
Karla mücadelede ekipler sahaya indi, kırsal yollar 7/24 gözetim altında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hızla başladı. 2025-2026 sezonu için kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 7/24 esasına göre toplam 160 personel görevlendirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ülke genelindeki gelişmelere paralel olarak Kayseri'de de teyakkuz haline geçti. Ekipler, mevsimin ilk karıyla birlikte vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle Sarız, Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlara hızlı müdahalede bulunan ekipler, karla kapanan yolları açıyor. Ayrıca İncesu ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de karla mücadele çalışmaları yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal ilçeler başta olmak üzere 16 ilçede sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 3.477 kilometre uzunluğundaki 598 kırsal mahalle yolunda kış şartlarına karşı etkin bir mücadele veriyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşıma kapalı yol bırakmayan ekipler, kış boyunca 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

Bunun yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı dışındaki yollarda da ilçe belediyelerine ve diğer kurumlara imkânlar ölçüsünde gerekli desteği veriyor.

