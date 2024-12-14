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1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Hatay ile Finale Yaklaşıyor

Anadolu Opera ve Bale Festivali, Hatay'da çocuk oyunu, konser ve sahne kantatı ile sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:21
1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Hatay ile Finale Yaklaşıyor

1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Hatay'da Sanatseverlerle Buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali, Hatay turnesiyle sona eriyor. Şırnak'tan başlayan festival, 15-17 Aralık tarihlerinde Hatay'da gerçekleştirilecek. Bu süreçte bir çocuk oyunu, bir konser ve bir sahne kantatı izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivalin Teması: "Yetenek Her Yerde"

Festivalin ana teması olan "Yetenek Her Yerde" sloganı ile gençlere ve çocuklara yönelik "Genç Yetenek Taraması" etkinliği gerçekleştirilecek. Bu buluşma ile genç yetenekler kariyerlerine sağlam bir temel atma fırsatı bulacak. Hatay turnesinde Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ile genç sanatseverler bir araya gelecek.

Program Detayları

Festival yarın "Bremen Mızıkacıları" müzikli çocuk oyunu ile başlayacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan bu eser, yaşlılık yüzünden terk edilen hayvanların, ormana hırsızlık yapan haydutlarla mücadelesini konu alıyor. Eserin bestesi Franz Josef Breuer’e, librettosu Kenan Korbek’e aittir. Oyunda cumhur İbili, Aysel Cankatan ve Mahmut Uğur Nas gibi sanatçılar sahne alacak.

Festivalin ikinci günü, 16 Aralık'ta "Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri" adlı rejili konser izleyicilerle buluşacak. Mozart’tan Neşet Ertaş’a kadar farklı bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenecek.

İlk sunumun ardından, 17 Aralık’ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Apollo ve Dafne" adlı sahne kantatı ile festival sona erecek. Bu eser, Antik Yunan mitolojisindeki ünlü aşk hikayesini işliyor.

Gelecek Yıllar için Planlar

Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2025 yılında 18 şehirde daha sanatseverlerle buluşma hedefiyle yoluna devam edecek. Bu çerçevede Afyonkarahisar, Tekirdağ, Edirne gibi şehirler de festivalin durağı olacak. İlerleyen yıllarda toplam 23 noktada izleyicilerle buluşmayı planlayan festival, sanatı her yere ulaştırmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği "Anadolu Opera ve Bale Festivali", Hatay'da sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği "Anadolu Opera ve Bale Festivali", Hatay'da sanatseverlerle buluşacak.

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