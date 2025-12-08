İcikli Köyü'nde İletişim Krizi: Telefon Hatları Uzun Süredir Çekmiyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyü sakinleri, telefon hatlarının uzun süredir çekmemesi nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını bildiriyor.

Sorunun boyutu ve günlük yaşam

Köy halkı, özellikle acil durumlarda iletişim kurmakta büyük zorluk çektiklerini belirtiyor. Vatandaşlar, bölgedeki mobil hizmetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini, sadece bir operatörün zaman zaman çektiğini ancak onun da sık sık kesildiğini ifade etti.

Riskler ve beklentiler

Sorunun sağlık, güvenlik ve günlük yaşam açısından risk oluşturduğunu vurgulayan köy sakinleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan kalıcı ve teknik çözüm beklediklerini söyledi. Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce bölgede teknik çalışma yapmasını talep ediyor.

İcikli köyünde yaşayanlar, iletişim altyapısının düzeltilmemesi halinde mağduriyetlerinin süreceği uyarısında bulundu ve yetkililerin müdahalesini beklediklerini yinelediler.

