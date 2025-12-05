Sındırgı’da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Balıkesir Sındırgı'da tır ile otomobil çarpıştı; sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:17
Kertil Kırsal Mahallesi yakınında kaza

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen kazada, 58 UE 570 plakalı tır ile 45 AIP 947 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Ali Koç, araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile sürücü kurtarıldı.

Kurtarılan Ali Koç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

