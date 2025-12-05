Sındırgı’da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Kertil Kırsal Mahallesi yakınında kaza
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen kazada, 58 UE 570 plakalı tır ile 45 AIP 947 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Ali Koç, araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile sürücü kurtarıldı.
Kurtarılan Ali Koç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
SINDIRGI'DA ÇİFT TARAFLI TRAFİK KAZASI; 1 YARALI