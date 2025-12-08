DOLAR
Mersin'de 35 Yıllık Fil Hastası Cennet Karabacak: Bacağı 100 kg'tan 50 kg'a Düştü, Destek Bekliyor

Mersin Tarsus'ta yaşayan 53 yaşındaki Cennet Karabacak, 35 yıldır fil hastalığıyla mücadele ediyor; bacağı 100 kg'tan 50 kg'a düştü, tedavi için maddi destek istiyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 23:12
İstanbul'daki 2 aylık tedaviyle ciddi kilo kaybı sağlandı, ancak maliyetler tedaviyi tehlikeye attı

Mersin'in Tarsus ilçesi İnköy Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki evli ve 5 çocuk annesi Cennet Karabacak, 35 yıldır süren fil hastalığı ile mücadele ediyor.

Karabacak, hastalığa 19 yaşında yakalandığını belirterek uzun yıllardır çeşitli merkezlerde tedavi arayışında olduğunu söyledi. Son olarak İstanbul'daki özel bir sağlık merkezinde gördüğü 2 aylık tedavi sonucu kilosu 205'ten 145 kilograma düştü; özellikle sağ bacağının ağırlığı 100 kilodan 50 kilograma geriledi.

Kısa sürede toplam 60 kilogram veren Karabacak'ın tedavisinin devam etmesi gerekiyor; ancak işlemlerin uzun sürmesi ve yüksek maliyeti aileyi zor durumda bıraktı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedavi neredeyse durma noktasına geldi.

Aile, çare olarak köydeki arazilerden birini satmaya çalıştı; fakat elde edilen gelir tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi.

Cennet Karabacak, "Fil hastalığını 35 senedir çekiyorum. Mersin ve Tarsus'ta bir tedavi bulamadım. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyorum" sözleriyle destek istedi.

Karabacak, bulunacak maddi destekle tedavinin tamamlanabileceğini ve yıllar sonra yeniden yürüyebilme umuduna kavuşacağını belirtti. Aile, tedavi masraflarının karşılanması için yardım çağrısında bulunuyor.

