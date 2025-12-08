DOLAR
Adıyaman'da Domuz Avında Kazayla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Adıyaman Kahta'da domuz avında arkadaşlarının kazayla vurduğu 26 yaşındaki Bünyamin Balcı, 100 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Damlacık-Sırakaya köyleri arasındaki dağlık alanda domuz avına çıkan arkadaş grubu, çalılar arasındaki hareketliliği domuz sanarak ateş açtı.

Açılan ateş sonucu vurulan Bünyamin Balcı (26), yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü. Arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve Kahta Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Balcı, UMKE ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Hüseyin'in torunu olduğu öğrenilen Balcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

