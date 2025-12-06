Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama, 826 milyon 758 bin 683 lira

Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 gözaltı, banka kayıtlarında 826 milyon 758 bin 683 lira işlem tespit edildi; 13 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 22:43
Mersin'de yasa dışı bahis çetesi çökertildi

16 gözaltı, 13 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takipli çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik işlem yapıldı.

Operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken, ekipler tarafından çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında yapılan incelemede 826 milyon 758 bin 683 lira tutarında yasa dışı bahis kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

