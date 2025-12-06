Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama, 826 milyon 758 bin 683 lira

Mersin'de yasa dışı bahis çetesi çökertildi

16 gözaltı, 13 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takipli çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik işlem yapıldı.

Operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken, ekipler tarafından çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında yapılan incelemede 826 milyon 758 bin 683 lira tutarında yasa dışı bahis kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

