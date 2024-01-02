1 Ocak itibari ile etiketlerde hareketlilik başladı: Önce asgari ücret artışı şimdi de yeni yıl etiketlere yansıdı!

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, birçok market fiyat etiketlerini artırdı. Ancak yeni yıla girince, etiketlerde bir kez daha zam görüldü. Bu durum, sosyal medyada büyük tepki çekti. Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı, "Ekonomide arz talep dengesi vardır. Talep azalırsa, bu marketler, çok sayıda şubesi olan zincirler de fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklar" diye konuştu.





ZİNCİR MARKETLERDE YENİDEN ETİKET DEĞİŞİMİ



Asgari ücretin 27 Aralık'ta açıklanmasının ardından, birçok market fiyat etiketlerini yükseltti. Ancak yeni yıla girince, etiketlerde bir kez daha zam yapıldı. Bu durum, sosyal medyada büyük tepki topladı. Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) üyesi Avukat Mücahit Saraçlı, tüketicilerin haksız fiyat artışlarına karşı şikayet etmeleri gerektiğini belirtti.





HAKSIZ FİYAT UYGULAYANLARA CEZA YOLDA

Asgari ücretin açıklanmasından önce ve sonra, birçok market fiyat etiketlerini artırdı. Bu durum, haksız fiyat uygulaması olarak nitelendirildi. Hukukta da haksız fiil olarak tanımlandı. Bu fiilin birçok cezai yaptırımı olduğu belirtildi. 6 bin 502 sayılı yasa, tüketicilerin haklarını korumak için var. Bu yasa, haksız fiyat uygulamalarına ve stokçuluğa karşı önlem almak için çıkarıldı.

TÜKETİCİYE ÇAĞRI

Tüketici Konfederasyonu, haksız fiyat uygulayan firmaların açıklanmasını istedi. Saraçlı, "Bu uygulamaları yapanlar ortaya çıksın ki tüketiciler de ona göre davransınlar. Ekonomide arz talep ilkesi vardır. Talep azalırsa, bu marketler, çok şubesi olan zincirler de fiyatlarını indirmek zorunda kalacaklar" dedi.