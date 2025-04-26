Bülent Uygun'un Kızı Almina Tude Uygun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bülent Uygun'un Kızı Almina Tude Uygun'un Cenaze Töreni

Teknik direktör Bülent Uygun'un 29 yaşında vefat eden kızı Almina Tude Uygun, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle sevenlerini derin bir üzüntüye boğan Almina, İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Cenaze Töreni ve Gömülme Süreci

Almina Tude Uygun'un cenazesi, Sapanca Rüstempaşa Camisi'ne getirildi. Burada, Bülent Uygun taziyeleri kabul ederek acısını paylaştı. Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda defnedildi.

Kabul Gören Başsağlığı ve Katılımlar

Cenaze törenine, Uygun'un yakın ailesinin yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Törene TBMM eski başkanı İsmet Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve spor ile sanat camiasından tanınmış isimler de iştirak etti. Ayrıca çok sayıda vatandaş da bu üzücü günde acıyı paylaşmak için bir araya geldi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un 29 yaşında vefat eden kızı Almina Tude Uygun’un cenazesi, Sakarya'da Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un 29 yaşında vefat eden kızı Almina Tude Uygun’un cenazesi, Sakarya'da Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.