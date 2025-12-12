Şanlıurfa’da KADES ihbarına giden polisi ısıran şahıs tutuklandı
Olay ve müdahale
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbara yönelik harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ekiplerine mukavemet eden şüpheli, bir polis memurunun parmağını ısırarak yaraladı.
Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
