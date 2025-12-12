DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.954,97 -1,76%
BITCOIN
3.938.087,92 -0,76%

Şanlıurfa’da KADES ihbarına giden polisi ısıran şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da KADES ihbarına giden polise mukavemet eden ve bir memurun parmağını ısırarak yaralayan şahıs, üzerinde 1 adet tabanca ile yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:55
Şanlıurfa’da KADES ihbarına giden polisi ısıran şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da KADES ihbarına giden polisi ısıran şahıs tutuklandı

Olay ve müdahale

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbara yönelik harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ekiplerine mukavemet eden şüpheli, bir polis memurunun parmağını ısırarak yaraladı.

Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

POLİSİN PARMAĞINI ISIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI

POLİSİN PARMAĞINI ISIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor
7
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?