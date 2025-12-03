1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay Kırklareli'de

1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 5. Kolordu ve 9. Hudut Tugay komutanlarıyla Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:29
Valilikte Resmi Görüşme

1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan ile valilik makamında bir araya geldi.

Orgeneral Ersay, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ile birlikte Kırklareli'ne gelerek Vali Turan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Uğur Turan, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Bahtiyar Ersay ve beraberindeki komutanlara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

