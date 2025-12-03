1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay Kırklareli'de

Valilikte Resmi Görüşme

1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan ile valilik makamında bir araya geldi.

Orgeneral Ersay, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ile birlikte Kırklareli'ne gelerek Vali Turan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Uğur Turan, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Bahtiyar Ersay ve beraberindeki komutanlara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

