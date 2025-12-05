Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı

Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'ndaki açılışta Başkan Ahmet Akın ile Milletvekili Serkan Sarı buluştu; açılışta altın fiyatları konuşuldu, pilav ikramı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 15:02
Kuyumcu açılışında ekonomi ve esnafın gündemi öne çıktı

Balıkesir'in ekonomi merkezlerinden olan kuyumcular çarşısında gerçekleştirilen açılışta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı bir araya geldi.

Mustafa Güneş’in ev sahipliğinde düzenlenen törende dualar okundu ve esnafa bereketli işler temennisinde bulunuldu.

Açılışta gündeme gelen en önemli konu altın fiyatları oldu. Başkan Akın, esprili bir dille 'Genelde ilk alışverişi biz yaparız esnafımızdan, ama burada geçerli olmaz sanırım' diyerek konuşmaya renk kattı.

Etkinlikte ayrıca halka pilav ikramı yapıldı ve katılımcılarla sohbet edildi.

