Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı

Adıyaman'da inşaat sırasında iş makinesinin deldiği doğal gaz ve içme suyu borusu ekipleri alarma geçirdi; gaz kesildi, bölge güvenliğe alındı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:52
Adıyaman'da bir inşaat çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi mahallede paniğe yol açtı. Olay, hem gaz hem de içme suyu hatlarında riske neden oldu.

Olay Yeri

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Fehmi Efendi Caddesi'nde yeni yapılan inşaatın altyapı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusu ile içme suyu borusunu deldi. Mahalleyi yoğun bir gaz kokusu sardı.

Müdahale ve Güvenlik

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevre güvenliğini alarak, gaz akışını ve içme suyunu kesti. Ekiplerin müdahalesi, yaşanabilecek büyük bir tehlikenin önüne geçti.

