1. Türk-Arap Festivali İstanbul'da Başladı — Dreampark'ta Kültür ve Dayanışma

1. Türk-Arap Festivali İstanbul'da başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Türk-Arap Festivali, Dreampark İstanbul'da kapılarını açtı. Festival, Türk ve Arap kültürleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, ortak dayanışma ve kültürel paylaşıma alanı oluşturmayı hedefliyor.

Organizasyon ve amaç

Türk-Arap Derneği Başkanı Metin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Arap Kadınlar Birliği ve Türk-Arap Sanat Evi ile çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, özellikle kadınların el sanatları ürünlerinin satışına destek verdiklerini söyledi.

Turan, "Bunun yanı sıra Helal Expo gibi çeşitli fuarlara katıldık. Bütün bu sürecin sonunda daha profesyonel bir festival düzenlemeye karar verdik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin kalıcı olmasını ve önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam etmesini istiyoruz." dedi.

Festivalin en büyük hedeflerinden biri, Türkiye'de yaşayan ve zor durumda olan kadınlara destek sunmak ve Türk ile Arap toplumlarını bir çatı altında buluşturmaktır.

Türk-Arap Müzik Evi ve konserler

Turan, festival kapsamında hayata geçirilen "Türk-Arap Müzik Evi" oluşumunun ilk konserinin "bugün" gerçekleştirileceğini belirtti. Önemli sanatçıların gönüllü olarak sahne alacağını söyleyen Turan, bu desteğin oluşuma duyulan içten bağlılığın göstergesi olduğunu vurguladı: "İnşallah onların bu içten destekleri, festivale katılan herkes iyi gelecek."

Standlar, ürünler ve destek hedefleri

Festivalde Mısır, Sudan, Suriye, Cezayir, Fas, Filistin gibi ülkelerin tanıtım stantları yer alacak. Turan, Mısır'dan Sudan'a kadar birçok ülkeden yerel eşyaların sergilendiğini, bu eşyaların satışından elde edilecek gelirlerle ihtiyaç sahiplerine destek olunacağını aktardı.

Filistin ve Gazze teması

Turan, festivalin önemli temalarından birinin Filistin olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi Gazze'deki soykırım devam ediyor. Orada büyük ve orantısız bir savaş var. Biz burada Gazze'yi unutmadık." ifadelerini kullandı. Filistin derneklerinin stantlarla Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne sereceğini, Filistin Vakfı'nın bir tır projesinin bulunduğunu ve amacın Filistin konusundaki duyarlılığı artırmak olduğunu söyledi.

Festivalde yer alan Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) çerçevesinde hazırlanan sergilerde İsrail hapishanelerinde yaşanan dramlar ve Filistin'de yaşanan zulmü anlatan eserler yer alacak. Elde edilecek gelirlerin Gazze'ye gönderilmesi planlanıyor.

FİDDER temsilcisi konuştu

FİDDER Esenyurt Şube Başkanı İssem Salah, Gazze'de devam ettiğini belirttiği soykırıma dikkat çekerek, "Stantlarda sergilediğimiz resimler ve fotoğraflar Gazze'nin halini tam olarak ne olduğunu gösteriyor. Hapishanelerde zulüm altında olanlar var. Filistin'de şu anda yaklaşık 10 bin kişi haksız yere İsrail hapishanelerinde tutuklu durumda." dedi.

Salah ayrıca, resmi rakamlara göre "70 binin üzerinde insan İsrail'in işgaliyle hayatlarını kaybetti, bunların 20 bini de çocuktu" ifadelerini kullanarak Gazze'ye acil yardım çağrısında bulundu.

Program ve kapanış

Festival boyunca Arap müziğinin önemli temsilcileri sahne alacak. Konserlerin yanı sıra Arap ülkeleri tanıtım stantları, Arap lezzetleri, Arap Kadınlar Birliği'nin el emeği ürünleri, halk dansları, kültürel gösteriler, tiyatro oyunları ve sürpriz etkinlikler festival programını oluşturuyor.

Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tiyatro oyunları, sergiler ve Filistin temalı ürün satışlarından elde edilecek gelirler Gazze'ye gönderilecek. Ayrıca Filistin Vakfı'na ait Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı "Minia Kudüs" tırı da festivalde ziyarete açıldı.

Festival, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

